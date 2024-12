Egalité hommes-femmes au travail : un bilan contrasté pour la Belgique

La Belgique obtient un indice d’égalité de genre de 76,1 sur 100, selon le baromètre 2024 publié par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE).

Ce score marque une légère hausse de 0,1 point par rapport à l’année précédente et dépasse de 5,1 points la moyenne de l’Union européenne. Cette performance place la Belgique au 5ᵉ rang du classement, derrière la Suède (82), le Danemark (78,8), les Pays-Bas (78,8) et l’Espagne (76,7). Toutefois, le domaine du travail demeure un point faible notable.

Depuis 2010, le score belge a progressé de 6,8 points, grâce principalement à une amélioration significative dans le domaine du pouvoir (+24,4 points). Cependant, cette période a également vu une baisse de 5,6 points en matière de répartition équitable du temps.

La Belgique excelle actuellement dans les domaines de l’argent (90,9 points) et de la connaissance (73,4 points), se classant deuxième parmi les États membres de l’UE dans ces catégories. En revanche, le pays occupe des positions plus modestes en santé (10ᵉ place), en répartition du temps (15ᵉ) et en travail (17ᵉ).