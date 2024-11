La Table du Tribeca est désignée “Brasserie de l’année” par le Gault et Millau quelques mois après son ouverture

Le guide gastronomique Gault et Millau a désigné la Table du Tribeca, à Gerpinnes, comme brasserie de l’année. Une consécration pour cet établissement qui n’a ouvert qu’en mars de cette année.

Il n’aura fallu que quelques mois pour que la Table du Tribeca à Gerpinnes reçoive son premier prix. A sa tête on retrouve l’entrepreneur Laurent Wagner et le chef étoilé Pierre Résimont. Le second est et reste à la tête de l’Eau Vive à Profondeville. Un restaurant qui affiche deux étoiles au guide Michelin et 17.5/20 au Gault et Millau. Mais comme c’est déjà le cas avec Comptoir de l’Eau Vive à Erpent (Namur), il est l’inspiration principale de la carte. S’il est présent dans l’esprit, ce n’est donc pas lui qui est chaque jour derrière les fourneaux à Gerpinnes, mais bien des membres de son équipe comme Maxime Massart. Parfaite incarnation de ce qu’on appelle bistronomie, la Table du Tribeca propose une cuisine de type bistrot innovante et raffinée dans un cadre cosy. Des espaces y sont aussi réservés pour des « apartés », parfaits pour des repas d’affaires par exemple.