Voici le palmarès complet du Guide Gault&Millau 2025

Le célèbre guide culinaire qui cote les restaurants sur 20 vient de rendre son verdict pour la Belgique et le Luxembourg. Avec un changement : les restaurants côtés de 12 à 12,5 reçoivent 1 toque. Ceux entre 13 et 13,5 : 2 toques.

En tout, on retrouve 1.400 adresses dans le guide 2025. Parmi elles, 135 établissements ont fait leur entrée et 163 restaurants ont vu leur note progresser. Dans les progressions, y figure Hof Van Cleve (Kruishoutem) qui passe à 18/20 (4 toques) avec son nouveau chef Floris Van Der Veken. La Table de Maxime (Paliseul), à 17,5/20, progresse également, tout comme Bozar (Bruxelles) et Sir Kinten (Lennik).

Le top des progressions

Le club des 17+

Les chefs de l’année

Chef de l’année : Glenn Verhasselt (Sir Kwinten)

Jeune chef de l’année à Bruxelles : Elliott Van de Velde (Entropy).

Jeune chef de l’année en Wallonie : François-Xavier Simon (Bistrot Blaise, Marche-en-Famenne)

Jeune chef de l’année en Flandre : Alex Verhoeven (Hert, Turnout)

Les autres prix