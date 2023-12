Le projet de création de Solvay et Syensqo, fruits de la scission du groupe chimique, a été largement approuvé par les actionnaires ce vendredi, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du groupe. La séparation de Solvay est maintenant confirmée et prendra effet à minuit.

Après 160 ans d’existence et des objectifs de croissance atteints plus rapidement que prévu, une nouvelle page se tourne pour le géant de la chimie Solvay. Le Conseil d’Administration a en effet pris la décision d’accélérer davantage la transformation du groupe en le scindant en deux entités distinctes: Solvay et Syensqo.

« La création des deux entreprises indépendantes permettra de dégager davantage de valeur pour nos parties prenantes. Elle renforcera notre orientation stratégique, apportera de nouvelles opportunités de croissance, nous permettra d’allouer le capital de manière plus efficace et de construire des fondations encore plus solides pour l’avenir », a justifié Nicolas Boël, Président du Conseil d’Administration.

La fin d’un chapitre, le début d’une nouvelle histoire?

Cette décision importante devait encore être présentée officiellement aux actionnaires, lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire. À la fois redoutée et tant attendue, celle-ci s’est néanmoins conclue par un accord unanime. La nouvelle a été particulièrement bien accueillie par les actionnaires et toutes les résolutions proposées ont été approuvées.

La séparation de Solvay en deux sociétés indépendantes, le nouveau Solvay et Syensqo, est dès lors confirmée et prendra effet à minuit.

“Je suis ravie de diriger Syensqo pour explorer de nouvelles limites qui développeront la chimie et les technologies nécessaires au progrès de l’humanité ainsi que pour accélérer sa croissance. Je souhaite également beaucoup de succès à Philippe Kehren pour diriger le nouveau Solvay afin de maximiser la rentabilité et maintenir une forte génération de liquidités et des rendements élevés », s’est réjouie le Dr. Ilham Kadri, CEO de Solvay, qui souligne la décision historique de ce jour.

La cotation de Syensqo sur Euronext Brussels et Euronext Paris (sous le ticker SYENS) est prévue à l’ouverture du marché à 9h00 (CET) le lundi 11 décembre 2023.