Pierre Degand reprend la main à la Villa Emily: « La gastronomie est aussi un élément important de notre univers » 

Depuis 2015, l’exploitation de la Villa Emily avait été concédée par Pierre Degand au groupe dirigé par Serge Litvine. Les deux parties annoncent mettre un terme à leur collaboration. Pierre Degand explique à Trends Tendances son nouveau projet gastronomique qui sera lancé en septembre.

En 2015, Pierre Degand, fondateur et propriétaire de la Maison Degand, avait confié la gestion de son établissement « Emily Ristorante » au groupe dirigé par Serge Litvine (La Villa Lorraine, Villa in the Sky, Odette en Ville). Le restaurant situé à deux pas de l’Avenue Louise prenait alors le nom de « La Villa Emily« .

La famille Degand annoncent ce mardi que les deux parties mettent un terme à leur collaboration. La famille Degand reprend désormais la main à la Villa Emily.

Aucune tension

Pierre Degand précise à Trends Tendances que la fin de la collaboration s’est faite sereinement avec Serge Litvine. « C’est un Gentlemen’s Agreement, il n’y a eu aucune tension entre nous, explique-t-il. Je remercie d’ailleurs encore Serge Litvine d’avoir géré le restaurant pendant toutes ces années ». Il ajoute: « Ce restaurant m’appartient, je veux en retrouver la gestion, c’est logique qu’il me revienne« .

Réouverture en septembre

La Villa Emily fermera ses portes sous sa forme actuelle le 17 juin prochain. Quelques changements dans l’aménagement intérieur seront réalisés pendant l’été – 90% de l’intérieur sera gardé – avant la réouverture en septembre, sous le simple nom « Emily ».

C’est le chef Luca Gaviglio qui évoluera en cuisine. Jusqu’à présent, ce dernier était à la tête du restaurant Un Altro Mondo, à Wavre. « Ce chef est juste exceptionnel. Luca Gaviglio a un talent fou dans la cuisine italienne. Il a travaillé chez Da Mimo, l’un des meilleurs restaurants italiens à Bruxelles. La rencontre avec Luca s’est faite très naturellement. Je l’ai convaincu de revenir sur Bruxelles et il a accepté de relever le défi« , nous explique Pierre Degand.

Un style propre à la Maison Degand

Fabrice Duchêne, épaulera Pierre Degand dans ce nouveau projet qui sera marqué de l’empreinte de la Maison Degand. Directeur général de la Maison depuis février dernier, le fils de Luc Duchêne, fondateur de la marque Mer du Nord, sera chargé au quotidien du développement du projet. Les nouvelles équipes seront, elles, recrutées par le nouveau chef.

« Je suis entouré de personnes de confiance, nous confie Pierre Degand. Fabrice a les coudées franches pour attaquer ce projet en proposant une cuisine dans l’état d’esprit que je souhaite créer dans le lifestyle propre à la maison Degand, tant au niveau vestimentaire que culinaire », explique-t-il.

« Faire le lien entre notre univers haut de gamme du prêt-à-porter et notre offre gastronomique«

« Ces différentes adresses – le restaurant, le magasin de prêt-à-porter et celui de chaussures – situées à quelques encablures les unes des autres permettront de faire le lien entre notre univers haut de gamme du prêt-à-porter et notre offre gastronomique », complète de son côté Fabrice Duchène. « On veut faire vivre une expérience complète à nos clients. La gastronomie est aussi un élément important de l’univers Degand. »

Dans un second temps, l’ouverture d’un restaurant plus grand-public, avec un espace plus informel pour coworker, est prévue pour début 2024. Situé entre « Emily » et le magasin de chaussures de la Maison Degand, il permettra de compléter l’offre de la famille au sein du pâté de maisons jouxtant l’Avenue Louise qu’elle occupe depuis les années ’80.

« Je ne cherche pas l’étoile »

Ce changement de chef et d’équipe pourrait peut-être faire perdre son étoile (acquise en 2017) à « Emily ». Un risque qui n’inquiète aucunement Pierre Degand : « Serge Litvine a déjà mis Le Gault & Millau et le Guide Michelin au courant du changement. On verra ce qu’ils décideront. Personnellement, ça m’est complètement égal. Je ne cherche pas l’étoile mais Luca la méritera amplement. »