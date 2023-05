La Côte a fait le plein de touristes ce week-end de Pentecôte

La Côte a accueilli 15% de touristes d’un jour supplémentaires cette année par rapport au même week-end l’an dernier, selon des chiffres fournis lundi par l’office de tourisme Westtoer.

Le secteur touristique à la Côte est satisfait de ces trois derniers jours. Le beau temps a évidemment contribué a attiré la foule sur la digue belge. Sur l’ensemble de ce week-end prolongé, 270.000 touristes d’un jour se sont rendus à la mer, avec samedi et dimanche comme journées les plus fréquentées: plus de 100.000 personnes chaque jour.

Au total, 400.000 nuitées touristiques ont été enregistrées, une progression de 5% par rapport à la Pentecôte 2022, selon Westtoer. Le taux d’occupation moyen des hôtels oscille entre 85 et 90%, un niveau stable par rapport à l’an dernier. La situation diffère d’une station balnéaire à l’autre, précise le bureau de tourisme