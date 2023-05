La chaîne Pitaya, c’est fini !

Le street-food thaï n’a pas fait recette. La chaîne s’apprête à déposer le bilan.

L’information a été révélée la semaine dernière par nos confrères de L’Echo: après avoir demandé une procédure de réorganisation judiciaire en février, la chaîne de restauration thaïe Pitaya s’apprête à déposer le bilan, faute d’avoir trouvé un partenaire financier et en raison de l’échec des négociations avec le franchiseur (Pitaya France, reprise il y a peu par le puissant groupe Bertrand).

Sa demande de mise en faillite auprès du tribunal de l’entreprise concerne Alpha Thaï Benelux, Alphaseed, son actionnaire unique, et la filiale Alpha Thaï Bruxelles. Lancée en pleine pandémie, Pitaya n’a jamais vraiment décollé chez nous, contrairement à la France où le concept marche bien.

Pitaya aura ouvert neuf restaurants en Belgique (les deux d’Anvers sont déjà fermés) et un au Luxembourg, soit loin des ambitions initiales de 70 points de vente dans le Benelux dans les cinq ans. Cette demande de faillite est une très mauvaise nouvelle pour les 250 obligataires qui ont investi 1,4 million d’euros via la plateforme BeeBonds. Le tribunal devrait examiner la demande sous peu et nommer un curateur. Signalons que le restaurant du Luxembourg pourrait ne pas être concerné par la faillite.