La chaîne de fast-food Pitaya en réorganisation judiciaire

Les débuts difficiles, combinés à l’inflation ont eu raison de la chaîne de restauration thaï.

Pitaya est une enseigne de street food thaï lancée en France il y a une dizaine d’années. Elle est arrivée en Belgique à un drôle de moment: septembre 2020, entre les deux confinements. Son développement dans le Benelux est entre les mains d’Alpha Thai Benelux qui détient la master franchise pour les trois pays depuis 2019.

Elle vient de déposer une demande de réorganisation judiciaire (PRJ). Les débuts difficiles, combinés à l’inflation qui limite le pouvoir d’achat des consommateurs et au télétravail qui perturbe l’horeca le midi dans les grandes villes, ont placé la société et son principal franchisé dans une situation difficile. Les cinq restaurants intégrés et les cinq franchisés vont continuer à opérer. Reste à savoir comment vont réagir les créanciers dont les 300 obligataires qui avaient prêté 1,4 million d’euros via BeeBonds, la plateforme de crowdlending.