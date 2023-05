Jack Ma professeur dans une université japonaise

Le milliardaire chinois Jack Ma, fondateur du géant technologique Alibaba, a accepté lundi un poste de professeur invité dans une prestigieuse université japonaise, a annoncé l’établissement.

Le Tokyo College, qui fait partie de la prestigieuse Université de Tokyo, a déclaré que Jack Ma « partagerait sa riche expérience et ses connaissances novatrices en matière d’entrepreneuriat, de gestion d’entreprise et d’innovation » dans le cadre de séminaires destinés aux étudiants et au personnel. L’entrepreneur, âgé de 58 ans, fait depuis deux ans et demi profil bas après des critiques publiques à l’encontre du régulateur chinois qui avaient valu à son groupe d’être dans le viseur du pouvoir.

Dans le viseur du pouvoir

Les autorités chinoises avaient notamment mis un coup d’arrêt à une gigantesque introduction en Bourse à Hong Kong d’Ant Group, la filiale paiement de son groupe, tandis que la maison mère Alibaba s’était vu infliger par la suite une amende de 2,3 milliards d’euros pour abus de position dominante.

Jack Ma a récemment accepté un poste de professeur honoraire à l’école de commerce de l’Université de Hong Kong, pour un mandat de trois ans jusqu’à mars 2026 selon des médias hongkongais. Sur son site web, le Tokyo College a indiqué que M. Ma « mènerait des recherches et des projets communs » avec les membres de la faculté, « en particulier dans le domaine de l’agriculture durable et de la production alimentaire ».

Conseils et soutien

En tant que professeur invité, le magnat devrait également « fournir des conseils et un soutien » sur des sujets de recherche. L’un des hommes d’affaires les plus célèbres de Chine, Jack Ma a quitté en 2019 la direction de son groupe pour se consacrer entièrement à des activités philanthropiques et a cédé en janvier le contrôle d’Ant Group.

Avant de lancer Alibaba, M. Ma avait enseigné l’anglais durant huit ans à l’université Dianzi de Hangzhou (Est). Au cours des deux dernières années, M. Ma a été très peu vu en public. Selon des informations de presse, il a vécu au Japon durant la majeure partie de 2022. Il a fait une rare apparition publique en Chine en mars, lorsqu’il a visité une école fondée par des partenaires d’Alibaba près de Shanghai.