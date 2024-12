Incendie au “Sanglier des Ardennes” à Durbuy: “une bonne partie de l’hôtel a brûlé”

Un incendie s’est déclaré lundi soir au sein de l’hôtel-restaurant “Le Sanglier des Ardennes”, en plein cœur de Durbuy (province du Luxembourg). Aucun blessé n’est à déplorer, mais les dégâts sont importants. Une soixantaine de chambres étaient occupées au moment du sinistre, estime le propriétaire des lieux.

Le feu s’est déclaré en début de soirée au niveau d’une conduite d’extraction d’air du restaurant Wagyu, précise Wout Bru, copropriétaire du complexe hôtelier avec l’homme d’affaires flamand Marc Coucke. Les flammes se sont rapidement propagées à la toiture de l’hôtel, provoquant d’importants dégâts.

“Une bonne partie de l’hôtel a brûlé. Il a fallu démonter beaucoup d’éléments pour avoir accès à l’incendie. À cela s’ajoutent les dégâts des eaux”, souligne le commandant de la zone de secours Luxembourg, Stéphane Thiry. Une soixantaine de chambres étaient occupées au moment où le sinistre s’est déclaré, poursuit le copropriétaire des lieux. “Le principal était d’évacuer les clients. Tout le monde est sain et sauf”, explique Wout Bru. Les personnes évacuées ont été mises à l’abri et relogées dans les hôtels environnants pour le reste de la nuit, souligne le commandant des pompiers.

L’incendie intervient à l’approche des fêtes de fin d’année, période cruciale pour les nombreux établissements qui animent la vieille ville de Durbuy, fleuron touristique de la province du Luxembourg. “Le mois de décembre est le mois le plus important de l’année pour nous. L’année est perdue, c’est sûr et certain”, déplore Wout Bru. “Il nous reste encore des restaurants extérieurs. Mais les gens viennent à Durbuy principalement pour loger à l’hôtel et pour diner le soir au restaurant. On verra comment les gens vont réagir. J’espère qu’ils ne vont pas nous laisser tomber. C’est maintenant qu’on en a besoin”.