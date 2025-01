IBA et Wallonie Entreprendre investissent 5 millions d’euros dans une start-up allemande

La société néo-louvaniste IBA et Wallonie Entreprendre International ont annoncé mardi prendre chacune une participation de 15% dans la start-up allemande mi2-factory, spécialisée dans l’amélioration du rendement et de la qualité des puces et plaquettes de carbure de silicium.

L’investissement conjoint d’IBA et de Wallonie Entreprendre International, la branche internationale de la société publique d’investissement wallonne, se monte à 5 millions d’euros. La start-up est une spin-off de l’Université des Sciences Appliquées de Jena, en Allemagne.

“mi2-factory est spécialisée dans l’implantation d’azote dans le carbure de silicium (SiC), un procédé important pour améliorer l’efficacité des puces semi-conductrices de puissance en SiC. Ces puces sont des composants essentiels des systèmes électroniques de puissance modernes utilisés dans toute une série de secteurs, notamment la mobilité électrique, la production d’énergie éolienne et solaire, les réseaux d’énergie renouvelable, entre autres”, explique IBA dans un communiqué.

“Investir dans des sociétés prometteuses comme mi2-factory fait partie de notre ADN entrepreneurial et pourrait conduire à de potentielles nouvelles applications pour nos accélérateurs”, souligne Henri de Romrée, directeur général adjoint du leader mondial de la technologie d’accélération de particules.

Les fonds levés, qui atteignent au total 40 millions d’euros en tenant compte de l’apport d’actionnaires actuels et d’une subvention européenne, permettront à mi2-factory de progresser vers une solution de niveau industriel pour l’implantation, à haute énergie, d’azote dans le carbure de silicium (SiC), un procédé devant améliorer l’efficacité des puces semi-conductrices de puissance en SiC.