Grâce à Odoo, Wallonie Entreprendre a déjà gagné 175 millions

En revendant 2 % de ses parts dans la firme belge du numérique, qui s’ajoutent aux 2 % cédés l’an passé, l’investisseur public wallon réalise avec Odoo sa plus impressionnante plus-value sur l’un de ses investissements. Et il détient encore quelques pourcents…

C’est la grande nouvelle tech de la semaine, voire du mois. La licorne belge Odoo annonce sa gigantesque nouvelle valorisation. À la faveur d’une nouvelle opération financière, on a en effet appris que la firme lancée et dirigée par Fabien Pinckaers valait désormais 5 milliards d’euros. Cette estimation mise à jour a été faite suite à une transaction majeure de 500 millions d’euros, menée par des investisseurs de renom tels que CapitalG (filiale d’Alphabet), Sequoia Capital et BlackRock. Cette opération secondaire voit certains actionnaires historiques céder partiellement leurs parts, dont Summit Partners, Noshaq et Wallonie Entreprendre. Au total, l’opération porte sur des actions d’Odoo à hauteur de 10 %, permettant de faire entrer des acteurs aussi prestigieux que CapitalG.

2% pour 100 millions d’euros

Une belle opération qui profite aussi aux investisseurs publics wallons. Entrée en 2014 en injectant 10 millions d’euros dans Odoo, la SRIW, devenue Wallonie Entreprendre (WE), tire pleinement profit de son investissement dans la firme de Fabien Pinckaers. L’investisseur vient en effet de vendre 2 % d’Odoo, ce qui doit lui rapporter pas moins de 100 millions d’euros de plus-value totale. « Cela fait d’Odoo aujourd’hui le meilleur investissement de WE de tous les temps », admet Olivier Vanderijst, le patron de Wallonie Entreprendre. Ici, WE n’était pas demandeuse de vendre mais a suivi le mouvement qui a permis à Odoo d’attirer quelques-uns des investisseurs mondiaux les plus en vue.

L’an passé, en 2023, WE s’était séparée d’une partie de sa participation et avait volontairement provoqué le mouvement. WE avait vendu 2,2 % de ses quelque 8,3 % d’actions dans Odoo pour plus de 70 millions d’euros. Aujourd’hui, en se séparant de 2 nouveaux pourcents, il lui resterait quelque 4 % de la firme aux 5 milliards, tout en ayant déjà réalisé une plus-value totale nette de l’ordre de 175 millions d’euros.