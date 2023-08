Geert Noels: « Ce qui compte, c’est bouger »

Surcharge de travail, stress, solitude… Les facteurs de risque s’accumulent pour la santé physique et mentale des patrons de PME. Ceux-ci n’ont cependant pas toujours conscience que leur santé, c’est le premier capital immatériel de leur entreprise et qu’elle mérite une attention prioritaire. Des indépendants et patrons de PME témoignent. Aujourd’hui, c’est le fondateur de la société de services financiers Econopolis qui prend la parole.

Pour l’économiste et fondateur d’Econopolis (55 ans), la vie c’est comme un vélo. “Il faut rester en mouvement pour ne pas tomber. Tout est question d’équilibre. Cela permet de rester en bonne santé physique, mais aussi mentale.”

Retrouvez l’intégralité de notre dossier sur la santé des indépendants et patrons d’entreprises ici.

Selon lui, les effets d’une activité sportive sont très positifs pour la créativité, la prise de recul, etc. “Après, on se sent plus léger et plus fort: gérer sa santé apporte beaucoup sur le plan professionnel.” L’homme fait du vélo huit à quinze heures par semaine et il continue de viser haut. “Il est important de se fixer des objectifs, dit-il. Vous en avez besoin pour votre motivation. Et puis, cela vous oblige aussi à faire de la place dans votre agenda professionnel. Sinon, vous n’atteindrez par l’objectif que vous vous êtes fixé.”

Début juillet, il a participé au Marathon des Dolomites, une course d’un jour sur les routes fermées du Tyrol italien, pour laquelle son chrono est le même qu’il y a 14 ans. Cette année, il a aussi pris part au Gran Fondo de New York, où il s’est classé premier Belge. “Ce ne sont pas les grands exploits qui comptent le plus, poursuit Geert Noels, mais le simple fait de bouger, les petits efforts du quotidien: prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur, aller au boulot à vélo, etc. Tout comme il faut savoir dire non à un verre de champagne et bien récupérer: dormir cinq heures par nuit, je n’y crois pas!”