Gazelles Bruxelles 2025 – Ambassadrice pour les grandes entreprises: Sabena Engineering

Sabena Engineering fournit des services de maintenance et d’entretien pour l’aviation civile et de la défense en Belgique ainsi qu’à l’international.

Issue d’un MBO en 2014, Sabena Engineering comptait à l’époque un peu plus de 300 collaborateurs et réalisait un chiffre d’affaires de moins de 40 millions d’euros. Dix ans plus tard, tant le nombre de collaborateurs que le chiffre d’affaires ont triplé, avec un millier de salariés et un CA de 150 millions d’euros.

Une progression qui s’est accélérée et renforcée depuis la réorganisation du groupe aéronautique. Groupe que dirige Stéphane Burton, à la suite de la reprise de la Sabca en 2020. Baptisé Orizio, il comprend deux activités : la maintenance avec Sabena Engineering et la production avec la Sabca. En 2021, Sabena Engineering a repris Lufthansa Technik Brussels ainsi que Lufthansa Technik Maintenance International, service de maintenance en ligne (vérification des avions aux escales et petites réparations) présent dans une demi-douzaine d’aéroports.

Aujourd’hui, notre lauréate est active en Belgique, à Brussels Airport et à Charleroi, ainsi qu’à l’international où ses équipes officient en Amérique, Europe, Afrique et Moyen-Orient, et Asie.

Axes de développement

“Notre croissance résulte de la manière dont nous avons abordé le marché aéronautique en intégrant des capacités et compétences complémentaires tant à Bruxelles qu’à Charleroi, explique Stéphane Burton, administrateur délégué. En ce qui concerne l’aviation commerciale, nous opérons au départ de Brussels Airport en tant que partenaire de proximité pour une clientèle cible composée de compagnies aériennes et de sociétés de leasing d’avions. Nous les accompagnons tout au long de la vie de l’avion ou des moteurs d’avion. Depuis l’entrée en service jusqu’à la fin de vie, avec le démontage de l’appareil et le recyclage en collaboration avec le groupe Comet. C’est l’un de nos axes de développement, l’autre axe tournant autour de la défense. Nous sommes le partenaire principal de la Force aérienne pour ses aéronefs, que ce soit l’A400M, le F-16, le F-35 ou encore les drones. Nous fournissons également nos services à d’autres États. Ce qui est important à souligner, c’est que pour chaque euro consacré à la défense en Belgique, nous en captons deux à trois à l’export. Il y a ici un véritable effet multiplicateur qui profite au pays.”

Si la défense est en croissance, c’est également le cas pour l’aviation commerciale. Celle-ci compte actuellement quelque 25.000 avions et devrait atteindre le nombre de 42.000 à l’horizon 2043. “Cela signifie le renouvellement de deux tiers à trois quarts de la flotte actuelle par des avions de nouvelle génération moins polluants, souligne Alain d’Oultremont, chief strategic officer. Ce qui nous assure des perspectives de croissance pour le futur tant pour le recyclage des anciens aéronefs que pour le support opérationnel des nouvelles flottes. Cela passe également par la formation de nos mécaniciens.”

Des profils qui sont difficiles à trouver, comme s’accordent à le dire Stéphane Burton et Alain d’Oultremont. “Nous avons actuellement 130 postes ouverts, dont 80 à Bruxelles. 80% de ces postes sont ouverts à des techniciens, dont nous assurons la formation, et 20% à des ingénieurs, planificateurs, gestionnaires de stocks, etc.” Les candidatures sont ouvertes et l’appel est lancé.