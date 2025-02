Foot belge: la Pro League siffle la fin des playoffs dès la saison 2026-2027

Le championnat belge de football reviendra à son ancienne formule dans un an et demi. A partir de la saison 2026-2027, la Jupiler Pro League comptera à nouveau 18 équipes (contre 16 aujourd’hui) et abandonnera définitivement le système des playoffs. Avec quelles conséquences financières ?

L’Assemblée générale de la Pro League a tranché aujourd’hui: après plus de 15 années dédiées au système des playoffs (un mini-championnat supplémentaire joué entre les six meilleures équipes de la saison écoulée), la Division D1A va renouer avec son ancienne formule et repasser de 16 à 18 équipes en Division 1A, sans playoffs, à partir de la saison 2026-2027.

La rumeur de renouer avec ce système d’une Jupiler Pro League élargie et sans playoffs déjà pour la saison prochaine (2025-2026) s’était amplifiée au cours de ces dernières heures, mais de probables actions en justice contre cette réforme anticipée du championnat vu les conséquences directes sur cette fin de saison (à savoir l’organisation des playdowns) ont probablement pesé dans la décision finale d’attendre une année supplémentaire.

Moins de matchs, plus d’Europe

Fortement soutenue par les cinq plus grands clubs du pays (Anderlecht, Antwerp, Bruges, Genk et La Gantoise), la nouvelle formule du championnat 2026-2027 verra le nombre de matchs diminuer en Jupiler Pro League, malgré l’ajout de deux équipes en D1A. On passerait ainsi de 40 matchs actuellement (les 30 de la saison régulière auxquels s’ajoutent 10 matchs de playoffs) à 34 matchs dans le nouveau système sans playoffs. Soit six matchs en moins au calendrier et les rentrées qui les accompagnent pour les clubs jusque-là concernés…

Avec un manque à gagner aussi pour le groupe DAZN, détenteur des droits de retransmission du championnat belge ? Pas vraiment. Si l’on en croit Lorin Parys, CEO de la Pro League, le choix de la nouvelle formule ne changerait rien au prix négocié avec DAZN pour les cinq prochaines saisons (https://trends.levif.be/entreprises/le-groupe-dazn-conserve-les-droits-du-foot-belge-qui-ne-vaut-plus-100-millions-deuros-par-an/).

Mais quel est, au final, l’avantage de cette nouvelle formule footballistique ? Il sert clairement les intérêts européens des plus grandes équipes du championnat et aussi, « par ruissellement », ceux des autres clubs de la Pro League. En gardant plus de « fraîcheur » pour les matchs européens, des équipes comme Bruges, Anderlecht ou Genk pourront en effet peut-être aller plus loin dans leur parcours en Champions League ou en Europa League et, de cette façon, augmenter encore le précieux coefficient de la Belgique sur la scène européenne. Par ricochet, les performances de ces clubs belges permettraient alors un accès élargi à d’autres équipes de Pro League pour ces compétitions européennes. Avec les juteuses conséquences financières que l’on devine en termes de primes…