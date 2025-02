Fin d’Audi Brussels: Agoria déplore la disparition de l’une des usines les plus modernes du pays

La fédération de l’industrie technologique Agoria déplore la disparition d’une des usines les plus modernes de Belgique, à la pointe en termes d’automatisation et pionnière en termes de respect de l’environnement. “La fin d’Audi Brussels constitue un moment très triste pour des milliers de travailleurs et la fin d’une époque”, commente la fédération à propos de la fermeture définitive de la fabrique automobile de Forest.

Agoria insiste sur l’importance de se tourner vers l’avenir. Elle organise une journée emploi le 3 avril, en collaboration avec les agences régionales de l’emploi (Actiris, VDAB et Forem), afin de permettre aux travailleurs de retrouver le plus rapidement possible un poste.

Le site forestois désormais disponible doit devenir une place où technologie et industrie peuvent écrire un nouveau chapitre. “Un lieu où nous pourrons créer de nouveaux emplois grâce à l’innovation, espérons plus de 3.000 à terme”, anticipe Agoria.

Un avenir plutôt positif

Pour ce faire, un gouvernement bruxellois dans les plus brefs délais est indispensable afin de prendre le dossier à bras-le-corps. Malgré un contexte difficile pour le secteur automobile, Agoria entrevoit un avenir plutôt positif en Belgique. “Nous assistons au départ d’une grande usine d’assemblage, mais la Belgique reste très forte dans des niches comme la recherche de nouvelles technologies, les capteurs spécifiques pour le secteur auto, les logiciels et les systèmes de conduite peu énergivores. Et nous pouvons continuer à jouer un rôle dans des tendances comme les voitures connectées et autonomes.”

“On oublie parfois que presque chaque voiture qui est assemblée aujourd’hui dans le monde contient de la technologie ou des pièces belges. Cela peut encore durer longtemps, mais il faut alors que nos décideurs politiques, à chaque niveau, mettent tout en œuvre pour préserver la compétitivité”, commente le patron d’Agoria, Bart Steukers.