Famille Vande Vyvere: “Nous transmettons le patrimoine familial à la génération suivante”

Après avoir vendu la participation familiale dans le promoteur immobilier Matexi, les trois frères Vande Vyvere ont uni leurs forces et créé le véhicule familial Vybros. Dans sa toute première interview, l’administrateur délégué Guy Vande Vyvere dévoile sa stratégie.

Kasteelstraat, Wortegem. La maison de maître, particulièrement vaste, domine un jardin et les collines ondulantes des Ardennes flamandes. Ce lieu est l’épicentre de Vybros, contraction de Vande Vyvere Brothers. Fondé au printemps 2016, le fonds d’investissement familial est détenu par les trois frères Guy, Jean et Michel Vande Vyvere. Les descendants de la quatrième génération de la famille de Flandre-Occidentale du même nom ont lancé le fonds après que le père Philippe a vendu sa participation familiale dans le promoteur immobilier Matexi.

TRENDS-TENDANCES. Le père Philippe a été actif sur le plan opérationnel chez Matexi de 1973 jusqu’à sa pension en 2015. Ses trois fils jamais ?

GUY VANDE VYVERE. Nous avions tous les trois notre propre projet. J’ai construit des murs comme job de vacances chez Sibomat, une société sœur de Matexi. Ce fabricant de bâtiments préfabriqués à ossature en bois a été fondé par mon père dans les années 1980. J’ai beaucoup aimé apprendre à construire des murs, sur de grandes tables basculantes dans l’atelier. Plus tard, ils ont été installés sur le chantier. Mon frère Jean était directeur commercial chez Sibomat. Michel a effectué des missions stratégiques pour la division RH dans le passé.

Dans votre enfance, on parlait beaucoup de Matexi à la maison ?

Lorsque nous allions quelque part le week-end, nous passions souvent par les lotissements familiaux jusqu’à destination. Parfois, cela nous prenait deux ou trois fois plus de temps que si nous avions roulé directement. Mon grand-père Herman disait toujours : « N’achetez jamais un mètre carré sur lequel vous n’avez pas posé le pied ». Nous appliquons toujours ce principe aujourd’hui. Le message sous-jacent est l’engagement. Savoir ce qui se passe dans l’atelier.

Le site web de Vybros contient également une citation de votre grand-père: “Ce sont seulement les arbres et les montagnes qui ne se rencontrent jamais.”

Cela signifie que vous ne savez jamais qui vous rencontrerez au cours de votre vie. Il ne faut jamais faire sauter les ponts. Mon père et mon grand-père ont toujours veillé à ce que la personne avec laquelle vous travaillez soit mieux lotie que vous. Vous ne deviendrez peut-être pas le plus riche. Mais ce n’est pas si important. Vous créerez beaucoup de valeur, dans un contexte plus large. Donnez et prenez, mais commencez par donner.

Au printemps 2016, après avoir vendu votre participation dans Matexi, vous vous êtes soudain retrouvé assis sur une masse de liquidités.

Nous, les trois frères, nous sommes mis d’accord. C’était le gros de nos actifs. Nous voulions bien le traiter. Par respect pour nos ancêtres et pour notre postérité. Nous avons tous les trois deux enfants. C’est une responsabilité qui vous incombe. Vous pouvez profiter de ces fruits vous-même. Mais l’arbre doit rester suffisamment fort. Il doit aussi y avoir des fruits pour les générations futures. Nous transmettons le patrimoine familial à la génération suivante. Nous ne voulions pas le fragmenter.

Au cours des sept dernières années, Vybros a investi dans plus de 40 entreprises.

C’est un sentiment magique. La chair de poule. Nous nous réveillons tous les matins avec ce fameux mètre carré sur lequel nous nous trouvons, celui de notre grand-père Herman. Nous investissons dans trois catégories d’actifs. L’immobilier représente environ un tiers de l’activité totale de Vybros. Il s’agit à la fois de la promotion immobilière et de la gestion de bâtiments existants. Mon frère Jean gère l’immobilier. Un dixième de nos investissements est placé dans d’autres fonds d’investissement. Nous participons ensuite à des investissements plus importants. Cela nous permet d’apprendre et d’approfondir notre réseau. Nous avons investi dans Apheon, anciennement Ergon Capital. Nous investissons également dans des fonds de même taille que nous et actifs dans d’autres pays. Il s’agit de fonds en Roumanie et en Pologne, et nous recherchons un autre fonds dans un pays des Balkans.

Mais Vybros investit surtout dans des PME ayant leur siège en Belgique et aux Pays-Bas.

Cette catégorie représente plus de la moitié de nos activités. Il s’agit de PME en pleine croissance. Généralement des entreprises présentes sur un marché mature et ayant déjà fait leurs preuves. Il ne s’agit donc pas de start-up ou de jeunes entreprises en croissance. Il s’agit d’entreprises traditionnelles et rentables. Nous prenons rarement des participations dans des entreprises en restructuration.

La liste montre qu’il s’agit souvent de champions cachés : des acteurs mondiaux dans un créneau très spécifique. Pourquoi ces entreprises font-elles appel à Vybros ?

En général, il ne s’agit pas de secteurs à forte croissance. Par le biais de rachats d’acteurs similaires, nous apportons alors une croissance supplémentaire. Il s’agit de sociétés que l’entrepreneur ne peut ou ne veut plus gérer seul. Lorsqu’une entreprise compte 30 à 50 employés, elle devient trop complexe. L’entrepreneur est sollicité de toutes parts. C’est souvent une période très douloureuse. Nous aidons le chef d’entreprise à professionnaliser et à structurer.

En outre, Vybros prend généralement une participation majoritaire dans l’entreprise.

Souvent, toute la richesse de l’entrepreneur est concentrée dans cette seule entreprise. Que se passe-t-il si les choses tournent mal ? Grâce à l’entrée de Vybros, l’entrepreneur sécurise une partie de son capital. Et nous continuerons à nous développer ensemble. Cela coûte de l’argent, alors que l’entrepreneur a déjà investi le maximum dans sa propre entreprise. Le financement bancaire a lui aussi souvent atteint ses limites.

Cet entrepreneur peut également s’associer à un autre fonds d’investissement…

Nous organisons le capital-croissance. Il ne s’agit pas seulement de mettre de l’argent sur la table. Nous sommes responsables de l’ensemble du puzzle, y compris de la relation avec les banquiers. Nous sélectionnons des investisseurs supplémentaires. Nous disposons également d’un réseau. Tous les chefs d’entreprise se connaissent. Tous les 18 mois, nous organisons un sommet Vybros, avec un orateur intéressant. C’est confidentiel, intéressant et amusant. Les entrepreneurs réfléchissent à l’avenir, ils sortent un moment de leur cocotte-minute. Nous organisons également des séminaires avec nos partenaires et leurs équipes de direction. Ces personnes se contactent également en dehors de ces séminaires. C’est un réseau d’apprentissage. De cette manière, ils deviennent tous plus intelligents. Nous pensons que c’est fantastique.

Ces chefs d’entreprise sont-ils principalement des personnes à la recherche de successeurs ?

Il s’agit d’un mélange d’équipes relativement jeunes, qui connaissent une forte croissance, et de personnes confrontées à des problèmes de succession. Dans les entreprises dans lesquelles nous investissons pour la première fois et qui font ensuite l’objet d’acquisitions similaires, nous aimons beaucoup avoir un entrepreneur un peu plus jeune, qui veut se lancer. Les entreprises acquises sont plus souvent entre les mains d’entrepreneurs plus âgés. Nous ne restons actifs que tant que nous sommes le bon partenaire de croissance. L’entreprise peut devenir trop grande. Elle déménage dans un autre pays parce que le marché belge se tarit. A Taïwan, par exemple, alors que nous ne connaissons pas du tout ce pays. Il se peut aussi que nous co-vendions, si l’entrepreneur veut vendre.

Vybros Capital Partners a été créé début novembre. Quel est l’objectif de ce nouveau holding ?

Le capital que nous voulions investir par le biais de la famille dans le holding d’investissement Vybros Invest SA est pratiquement épuisé. Mais le rythme des inves­tissements ne va pas diminuer. Nous y avons pris goût. Nous allons continuer et le faire mieux et avec plus de moyens. La quasi-totalité de nos participations seront apportées à la nouvelle société de portefeuille Vybros Capital Partners. En outre, nous avons attiré une trentaine d’investisseurs extérieurs. Il s’agit d’autres entrepreneurs et d’autres groupes familiaux. Notre objectif est de gérer 150 millions d’euros d’actifs après la clôture du fonds à la fin du mois de février 2024. z