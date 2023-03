Face à la pression de la Commission européenne, Vivendi va finalement revendre l’intégralité du capital d’Editis. Des négociations exclusives ont débuté avec le groupe tchèque de Daniel Kretinsky.

Un long feuilleton avec moult rebondissements va s’achever: Vivendi va finalement revendre l’intégralité du capital d’Editis, le n°2 de l’édition française (Robert Laffont, Plon, Pocket, Nathan, Bordas, etc.). Le groupe contrôlé par la famille Bolloré a donc mis au frigo son montage de cotation-distribution sur Euronext Growth avec revente partielle du capital (32%) à un ou plusieurs repreneurs.

La Commission européenne, qui mène une enquête approfondie sur l’OPA sur Lagardère et donc sur l’intégration de Hachette, de loin leader de l’édition française (Larousse, Fayard, Grasset, Calmann-Lévy, etc.), n’appréciait pas du tout les plans de Vivendi.

La semaine dernière, lors de la présentation des résultats annuels, Yannick Bolloré, le président du conseil de surveillance de Vivendi, a confirmé le changement de cap pour voir la reprise de Lagardère validée par les instances européennes. Il a annoncé l’entrée en négociations exclusives avec International Media Invest (IMI) pour la reprise complète d’Editis.

Lire aussi | Le quotidien Libération renfloué de 15 millions par un milliardaire tchèque

IMI, déjà propriétaire de Télé 7 Jours, Marianne ou Elle en France, est une filiale du holding CMI, propriété du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Il est question d’une opération autour des 700 millions d’euros, soit une moins-value de près de 200 millions pour Vivendi par rapport à la valeur d’achat en 2019.

Kretinsky a fait fortune dans l’énergie et en particulier dans les centrales au charbon. Il s’est ensuite diversifié et est entré dans de très nombreux secteurs en France. Il était candidat au rachat de M6 et a accédé au capital de TF1 (9%) mais aussi du journal Le Monde. Il monte lentement mais sûrement dans l’actionnariat de Fnac Darty (20%). La rumeur parle d’une sortie de Bourse et d’un rachat complet par le Tchèque.