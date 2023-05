Edenred s’offre Reward Gateway

Cette société britannique, leader du marché en Australie, a développé une plateforme digitale d’avantages et de récompenses de salariés.

Pour rappel, Edenred est la société cotée en Bourse née il y a une dizaine d’années de la scission des activités du groupe Accor. Elle est présente dans de très nombreux pays dont la Belgique et propose, outre le mythique Ticket Restaurant, une foule d’avantages aux salariés: mobilité professionnelle (carte carburant, etc.), chèques cadeaux, écochèques, culture, e-commerce, etc.

Après avoir raté le coche en 2020, Edenred vient finalement de mettre la main sur Reward Gateway, une société britannique qui a développé une plateforme digitale d’avantages et de récompenses de salariés qui agit aussi sur la motivation des employés (réduction en salles de sport, assistance psy, etc.).

Elle est le leader du marché en Australie, est très présente au Royaume-Uni et vient de se lancer aux Etats-Unis. Elle sert trois millions de salariés.