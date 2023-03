Croissance du chiffre d’affaires de Monizze de 20% en 2022

Le chiffre d’affaires de Monizze a crû de 20% en 2022, a fait savoir lundi l’entreprise active dans le secteur de la technologie financière et émettrice des chèques repas, cadeau, sport&culture numériques, écochèques et primes corona.

L’entreprise a aussi vu sa clientèle augmenter de 21%, représentant « quelques milliers de clients » aujourd’hui, a précisé Jean-Louis Van Houwe, fondateur et CEO de Monizze. L’entreprise s’est érigée comme le troisième acteur principal dans le secteur en Belgique aux côtés d’Edenred et Sodexo, avec une part de marché qui dépasse les 20%, selon son CEO.

« Lors des périodes difficiles comme celle de 2022, le consommateur cherche à améliorer son pouvoir d’achat en utilisant ses différents chèques. De son côté, l’employeur a épaulé ses salariés en proposant des primes corona et éco-chèques », explique Jean-Louis Van Houwe, fondateur et CEO de Monizze. « De plus en plus d’indépendants, de TPE et de PME font appel à nos services.

Durant la crise du Covid-19, nous avons mis de nombreuses actions en place afin de soutenir les commerces locaux, ce qui nous a permis de nous rapprocher d’eux et d’élargir notre offre à destination des utilisateurs avec la génération Z (personnes nées entre le milieu des années 90 et le début des années 2010, NDLR) en tête de peloton. » Autre constat avancé par l’entreprise, elle a constaté une augmentation de 15% des éco-chèques émis et une croissance de 33% de leur dépense.