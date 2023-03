Dosettes de café belges et durables

A Puers-Saint-Amand, en province d’Anvers, l’entreprise Beyers Koffie a investi dans une nouvelle ligne de production durable pour ses dosettes de café. Le papier-filtre utilisé est désormais biodégradable, ce qui permet de jeter les dosettes avec les déchets verts après utilisation. Trends-Tendances s’est glissé dans le processus de fabrication.

1. Arrivée et contrôle du café vert

“Les caféiers poussent dans les régions subtropicales qui forment la ‘ceinture du café’, explique Tim Zwijsen, quality & organization manager chez Beyers Koffie. La culture du café nécessite avant tout une humidité suffisante, un ensoleillement adéquat et une certaine altitude.” Pacorini, un spécialiste du stockage de café établi dans le port d’Anvers, réceptionne les grains bruts (encore verts) et en envoie des échantillons à Beyers à Puers (Puurs). “Nous soumettons ces échantillons à une série de contrôles qualité mais nous en profitons aussi pour torréfier et goûter de petits lots.”

© WOUTER RAWOENS

2. Torréfaction

La torréfaction s’effectue généralement par lots de 400 kilos. Dans la chambre de torréfaction, de l’air est pulsé sur les grains à une température comprise entre 400 et 600 °C. “La torréfaction a pour but d’évaporer l’humidité contenue dans les grains de café, explique Tim Zwijsen. Mais elle déclenche également 200 réactions chimiques. La principale est un processus de caramélisation qui a une influence sur la couleur des grains. Celle-ci évolue du vert-beige au marron foncé. Plus la température est élevée, plus le grain sera foncé. Pendant le processus de torréfaction, le grain va également subir deux cracks: il éclate un peu comme un pop-corn. Sa densité diminue et il devient plus cassant. En arrosant le café torréfié avec de l’eau, nous pouvons ensuite interrompre brusquement le processus de torréfaction. C’est indispensable, sans quoi le café continuerait à cuire.”

© WOUTER RAWOENS

3. Mouture

Le hall de production de Beyers Koffie abrite quatre moulins capables de moudre environ deux tonnes de café par heure chacun. Les grains torréfiés tombent entre deux cylindres rotatifs sur lesquels est fixé un profil. “Nous proposons sept spécifications de moutures différentes, poursuit Tim Zwijsen. Le café-filtre nécessite une mouture nettement plus grossière que le café destiné aux machines à expresso ou aux capsules. La mouture des dosettes est comprise entre les deux.”

© WOUTER RAWOENS

4. Dosage

Sur la doseuse, le papier-filtre est aspiré pour former des coupelles. Une remplisseuse volumétrique se déplace au-dessus de ces coupelles et les remplit de petits cônes de café. Ces cônes sont ensuite écrasés pour obtenir une belle surface horizontale.

© WOUTER RAWOENS

5. Pick & place

On pose alors la couche supérieure de papier-filtre sur les dosettes remplies. Les deux couches sont soudées par chauffage. “Le papier-filtre pour dosettes traditionnel contient de petites quantités de plastique, ce qui permet de souder les deux couches, explique Tim Zwijsen. Dans notre nouvelle ligne, nous utilisons du papier-filtre compostable où le plastique est remplacé par de l’acide polylactique ou PLA. Il s’agit d’un polymère biodégradable à base de matériaux naturels, généralement de la pulpe de canne à sucre ou de l’amidon de maïs.” Après soudage, une machine découpe le papier autour du bord de soudure et le papier résiduel est éliminé.

© WOUTER RAWOENS

6. Dans le sac

Un convoyeur à bande apporte les dosettes à une unité de comptage et d’empilage. L’emballeuse tire un film autour d’un conformateur pour donner naissance à un sachet. Le côté inférieur du sachet est soudé et les dosettes y sont versées. Simultanément, de l’azote (un gaz de conservation) est soufflé dans le sachet. L’emballeuse tire le sachet vers le bas pour souder le côté supérieur. Le code de lot et la date de production sont imprimés sur le sachet lors du déroulement du film. Enfin, les sachets sont conditionnés dans des caisses, lesquelles sont placées sur des palettes.

© WOUTER RAWOENS