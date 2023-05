Des FlixBus en Inde en 2024

FlixBus, leader mondial du transport de voyageurs par route, étendra sa présence sur le marché indien au cours de l’année 2024.

FlixBus lancera son service en Inde en 2024, devenant ainsi actif dans son 42ème pays dans le monde. Les opérations devraient commencer courant 2024.

L’Inde, où le bus est un moyen de transport privilégié, représente un marché considérable, plus grand que les marchés européen, américain et turc réunis, pour un service de bus longue distance abordable. De plus, ce pays offre un potentiel de croissance significatif pour cette activité.

Transformation en cours du marché indien

Lorsqu’il entre sur un nouveau marché, FlixBus rationalise généralement son offre, la rendant plus accessible et compétitive pour les clients. La demande croissante en Inde pour des moyens de transport collectifs, durables et sûrs, ainsi que le développement important des systèmes de réservation en ligne, ont été considérés par Flix comme une opportunité évidente de développement.

© belga

André Schwämmlein, PDG de Flix SE, déclare : « Flix SE est une entreprise en pleine croissance à l’échelle mondiale. Nous sommes convaincus que notre modèle commercial unique, qui consiste à travailler avec des partenaires locaux de petite et moyenne taille, ainsi que notre technologie de planification, de réservation et de tarification, sera une recette gagnante. En mettant l’accent sur l’accessibilité, la démocratisation et la sécurité de ce mode de transport, nous avons pour ambition de construire le réseau de bus le plus compétitif de la région. Nous sommes prêts à investir massivement sur le marché local, à créer des emplois, avec pour objectif de devenir le leader du marché à moyen terme ».