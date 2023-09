Des dizaines de milliers de colis disparus: Bpost prend des mesures

Le nombre de colis de Bpost qui ne parviennent pas à leurs destinataires est en augmentation, rapporte Het Laatste Nieuws. Les coursiers garderaient parfois les colis pour eux, selon la VRT. Bpost affirme qu’elle prend des mesures pour résoudre ce problème.

Bpost expédie des millions de colis chaque année. Dans ce volume considérable, des dizaines de milliers de colis disparaissent. L’entreprise admet que certaines de ces disparitions sont le fait de coursiers qui conservent des colis à des fins personnelles. Ils en tireraient un revenu d’appoint. Ils signaleraient, par exemple, que votre colis a été livré, alors qu’en réalité il n’y a rien à la porte ou dans votre boite aux lettres.

99.9% des colis parviennent chez leur destinataire

Veerle Van Mierlo, porte-parole de Bpost, précise à VRT NWS qu’environ 0,1 % des colis ne parviennent pas à leur destinataire. Cependant, en termes de chiffres bruts, cela équivaut à des dizaines de milliers de colis non distribués. Toujours selon Van Mierlo, mais cette fois interviewé par De Standaard, « il ne s’agit pas toujours de vol, c’est parfois aussi de la négligence ».

« Chaque colis non distribué est un colis de trop. C’est un problème qui nous préoccupe beaucoup et nous prenons des mesures pour y remédier », même si « la chaîne de distribution est très complexe ». Ainsi, « toute personne travaillant dans le centre de tri doit travailler avec un sac transparent. Nous pouvons scanner les colis lorsqu’ils quittent le centre de tri. Nous vérifions les listes de colis des facteurs ou des coursiers. Il y a des caméras à différents endroits. Il nous arrive aussi de faire appel à des détectives privés », dit-elle encore dans De Standaard.

Des voleurs moins pointilleux

« Nous faisons ce que nous pouvons », dit encore Van Mierlo. D’autant plus que les mesures prises doivent aussi prendre en compte le respect de la réglementation en matière de protection de la vie privée.

Plus surprenant, si le nombre de disparitions de colis augmente, la valeur des colis est elle en baisse. « Les voleurs deviennent apparemment moins pointilleux », selon Van Mierlo.

Que faire si votre colis a disparu ?

Il est conseillé aux clients dont les colis ont disparu de contacter d’abord le vendeur, et non le service de livraison. C’est en effet le vendeur qui est responsable de l’envoi. L’expéditeur peut ensuite se retourner vers le livreur en cas de problème. Pour les grandes boutiques en ligne, il existe néanmoins des contrats avec les expéditeurs. Et si vous avez commandé auprès d’un vendeur commercial, vous avez droit à un dédommagement. Sachez aussi que pour la plupart des ventes sur les sites d’occasion, comme Vinted par exemple, l’envoi est réglé entre consommateurs.

Que faire pour limiter les mauvaises surprises ?

S’assurer que l’on a un point de livraison vraiment sûr. Si pas, optez pour un distributeur de colis ou un point postal.

Envoyez le colis dans un emballage aussi standard et neutre que possible. Et on s’assure que l’on ne peut que difficilement deviner le contenu.

On notera aussi que Bpost n’est pas le seul à être confronté à ce problème. Il se pose en effet à l’ensemble du secteur. Ces conseils valent donc pour tous les services.