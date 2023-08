Des remorques à double étage pour bpost

Le projet a été lancé il y a quasi trois ans. Pour transporter plus de volume dans ses camions et donc parcourir moins de kilomètres, bpost a testé des remorques à double étage pour acheminer courrier et colis d’un centre de tri à l’autre.

Une telle remorque permet de charger 69 conteneurs, au lieu de 44 dans les camions classiques. Après une période de leasing et quelques modifications, l’opérateur postal a lancé l’acquisition définitive des 10 remorques à double étage testées et en a déjà commandé 28 de plus. Quatre arriveront encore cette année, le solde sera disponible en 2024.

Lire aussi | Normes CO2 pour les poids lourds: la Belgique du côté des plus ambitieux

Cet achat va permettre, outre de réduire le nombre de kilomètres parcourus, d’économiser du CO2 (40% selon bpost) et de désengorger les routes. Les remorques seront en outre équipées de petits panneaux solaires pour alimenter le hayon arrière et le plancher mobile qui sépare les deux étages. A terme, bpost entend remplacer systématiquement ses remorques standard (elle en possède encore 320 et 650 camions) par des modèles à double étage. L’opération doit se clôturer avant 2030 afin de respecter les objectifs de durabilité qu’elle s’est imposés.