Delhaize veut franchiser l’ensemble de ses magasins

Delhaize a l’intention de convertir en magasins indépendants l’ensemble de ses 128 supermarchés en gestion propre.

Le distributeur Delhaize a convoqué les syndicats au siège social de l’entreprise, à l’occasion d’un conseil d’entreprise extraordinaire, et a annoncé que les 128 magasins intégrés passent sous franchise.

La direction affirme qu’aucun impact sur l’emploi pour les collaborateurs de ces supermarchés n’est à prévoir car l’ensemble du personnel sera transféré vers les nouveaux opérateurs indépendants. ​

Moins de coûts et de risques

En vendant des succursales à des indépendants, le détaillant supporte moins de coûts et de risques lui-même. Les magasins indépendants bénéficient également de conditions de travail différentes et d’horaires d’ouverture plus flexibles.

Delhaize exploitait deux types de modèles de magasins en Belgique : un modèle « affilié » avec des magasins exploités par des opérateurs indépendants (636 magasins AD, Proxy, Shop & Go) et un modèle avec des supermarchés en gestion propre qu’il va donc progressivement supprimer.

Xavier Piesvaux, CEO de Delhaize. © Belga

L’ambiance était déjà tendue depuis quelques semaines au sein du groupe Delhaize. La direction avait déjà annoncé la suppression de la convention collective de travail (CCT) qui fixait l’organisation du travail dans les magasins.

Arrêts de travail

Les syndicats s’inquiètent des conditions de travail pour les magasins concernés. « Dans les magasins de moins de 50 travailleurs, il peut ne plus y avoir de représentation syndicale, cela signifie qu’à terme, les 100 000 travailleurs du secteur pourraient être ne plus avoir accès à des négociations collectives », précise la secrétaire générale du STECa en charge du secteur des commerces.

A la suite de cette annonce, plus de la moitié des magasins qui changeront de statut ont fermé leurs portes. C’est le cas des magasins de la Watersportbaan à Gand et de la Boomsesteenweg à Wilrijk qui sont fermées depuis 9h45. D’autres pourraient suivre, estiment les représentants syndicaux.

Des actions sont également menées à Bruxelles « dans presque tous les magasins », selon le secrétaire du syndicat libéral, Wislon Wellens.