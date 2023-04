Delhaize: réunion de conciliation « tendue » entre syndicats et direction

La rencontre de samedi entre la direction et les syndicats sous l’égide d’un médiateur s’est déroulée dans un climat « tendu », a indiqué à Belga la présidente du Setca Myriam Delmée à l’issue de celle-ci. La direction maintient son plan de franchise.

La rencontre, qui aura duré 2h30, était la deuxième tentative de médiation entre les syndicats et les responsables de Delhaize depuis le 7 mars. Delhaize avait alors annoncé vouloir faire passer sous franchise l’ensemble des 128 magasins détenus jusqu’ici en gestion propre. La réunion a permis aux syndicats de dénoncer le « comportement intolérable » de la chaîne au lion à l’égard des travailleurs et du droit de grève, selon Myriam Delmée. Les interlocuteurs sont ensuite entrés dans le vif du sujet. « Y a-t-il une alternative à la franchise? Sont-ils prêts à débuter une procédure Renault?

La réponse est non », a résumé la représentante du Setca. Les syndicats regrettent que la seule possibilité de négociation, dans le chef de la direction, porte sur les modalités et les mesures d’accompagnement des travailleurs. Les représentants des travailleurs ont le sentiment que le dialogue social n’a pas de valeur aux yeux de la direction du groupe de supermarchés. La réunion avait débuté à 14h00 et s’est terminée vers 17h30.

Dans un communiqué, Delhaize fait également état d’un échec. La chaîne « a réaffirmé au cours de la réunion qu’elle souhaitait discuter de mesures visant à dissiper les incertitudes des travailleurs », dit-elle. « Delhaize a toutefois réaffirmé que le plan actuel est la seule option possible pour relancer la croissance dans les 128 supermarchés et assurer ainsi un avenir durable à Delhaize et à ses collaborateurs. » Mais pour les syndicats, franchiser les magasins va inévitablement se traduire par des pertes d’emplois. « Delhaize se débarrasse des travailleurs et on sait très bien qu’après, c’est le franchisé qui va réaliser le boulot de licenciement », a affirmé Myriam Delmée.

La prochaine réunion entre représentants de la direction et des syndicats est le conseil d’entreprise qui était déjà prévu le lundi 24 avril.

Delhaize affirme vouloir « poursuivre le dialogue ». « Le commerce intégré représente 100.000 travailleurs en Belgique. Ce qu’on laisserait passer ici, on le subira dans d’autres commerces », a encore souligné Myriam Delmée, qui espère toujours le début d’une procédure Renault et de véritables négociations.

Un mouvement de grève touche l’entreprise au lion depuis l’annonce du projet de franchise, qui a provoqué la colère des employés et entrainé la fermeture d’un grand nombre de supermarchés. Ce nombre a néanmoins nettement diminué au fil des semaines.

Samedi, neuf des 128 magasins Delhaize en gestion propre ont gardé porte close.