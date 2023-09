Delcambe Chaussures sous pavillon français

L’entreprise familiale née à Genappe intégrera Besson Chaussures, groupe auvergnat fondé dans les années 1980.

Créée en 1893 à Genappe comme une cordonnerie, l’entreprise Delcambe Chaussures est devenue l’un des spécialistes belges du multi-marques. Avec un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros, elle dispose de 11 points de vente, tous situés dans la partie francophone du pays et principalement dans les centres commerciaux: Docks à Bruxelles, L’Esplanade à Louvain-la-Neuve, shopping de Nivelles et centre commercial Cora à la Louvière, etc.

L’entreprise familiale est passée en août sous pavillon français mais la nouvelle n’a été communiquée que la semaine dernière. Delcambe va intégrer Besson Chaussures, un groupe auvergnat fondé dans les années 1980 par Jean et Guy Besson. Basée sur la gestion des magasins par des gérants-mandataires, l’entreprise dispose aujourd’hui de 196 points de vente.

Comme Delcambe, elle déploie une stratégie d’installation en périphérie et dans les centres commerciaux et propose une offre familiale attractive à prix raisonnable. Son arrivée en Belgique est le deuxième exemple d’expansion internationale après l’ouverture de cinq magasins en Espagne ces deux dernières années.