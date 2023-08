Les sandales Birkenstock pourraient entrer en bourse

Les sandales allemandes Birkenstock, qui se sont débarrassées de leur image ringarde pour être adoptées par les stars. Elle pourraient être introduites en bourse prochainement et valorisées à plus de huit milliards de dollars.

Propriétaire de la célèbre marque, le fonds d’investissement L Catterton, auquel est associé le leader mondial du luxe LVMH et son patron Bernard Arnault, envisage de lancer dès septembre le processus d’introduction en bourse à New York, selon l’agence financière Bloomberg. L’agence, qui s’appuie sur des sources proches du dossier, indique que le fabricant de sandales pourrait ainsi être valorisé à 10 milliards de dollars. Le Financial Times évoque une valorisation de plus de 8 milliards de dollars.

Interrogés par l’AFP, ni Birkenstock, ni L Catterton n’ont souhaité commenter mardi ces informations. La décision et le calendrier d’une éventuelle introduction en bourse n’ont pas été arrêtés, selon les médias. Initialement producteur de semelles orthopédiques habillant des sandales confortables mais jugées peu esthétiques, le chausseur allemand a modernisé son image, gagnant sa place dans les défilés de mode et aux pieds des stars.

Dans Barbie

Dernière conquête du nu-pied allemand : le blockbuster estival Barbie. Au début du film, l’héroïne incarnée par Margot Robbie ne s’imagine pas sans sa fidèle paire d’escarpins mais elle finit par arborer une paire de Birkenstock roses et confortables. Cette opération marketing crée un environnement favorable pour un lancement en bourse, affirme le quotidien allemand des affaires Handelsblatt, qui cite aussi l’objectif du mois de septembre.

Fondée il y a près de 250 ans, Birkenstock s’est fait une place dans l’univers de la mode en lançant des collaborations avec des noms du luxe comme Dior, Valentino, Céline ou Givenchy. Une stratégie consacrée en 2021 par l’acquisition d’une part majoritaire de l’entreprise par L Catterton, fonds basé aux Etats-Unis, valorisant Birkenstock à quelque 4 milliards d’euros, selon les analystes.

5.500 employés

Basé à Linz am Rhein dans le Land de Rhénanie-Palatinat (sud-ouest) et employant quelque 5.500 personnes, Birkenstock revendique de produire ses chaussures en Allemagne. L’un de ses sites les plus importants se trouve à Görlitz, à l’est du pays, non loin de la frontière polonaise, et une nouvelle usine doit ouvrir d’ici la fin de l’année dans le nord de l’Allemagne.