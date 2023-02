Début de la grève dans les aéroports allemands, qui seront déserts aujourd’hui

De nombreux aéroports allemands étaient déjà désertés jeudi soir en raison d’une action de grève lancée par le syndicat Verdi qui affectera la plupart d’entre eux, à travers tout le pays, vendredi.

Les fonctionnaires, le personnel de sécurité et le personnel au sol de sept aéroports, qui accueillent près des deux tiers des passagers du pays, ont été appelés à se joindre à cette grève de grande ampleur. Elle a d’ailleurs déjà débuté à Hambourg et Hanovre, dans le nord de l’Allemagne, dès 22 heures jeudi soir. Les opérations devaient ensuite être suspendues à Francfort, Munich, Stuttgart, Brême et Dortmund.

Des mesures d’urgence sont en place pour les opérations militaires et médicales, a indiqué Verdi. Des livraisons d’aide à la Turquie et des vols spéciaux en vue de la Conférence de Munich sur la sécurité seront rendues possibles, a ajouté le syndicat.

Selon les estimations de l’association des aéroports ADV, près de 300.000 passagers devraient être affectés par les 2.340 menaces d’annulation de vols. La plus grande compagnie aérienne allemande, Lufthansa, avait déjà dû annuler environ 1.300 liaisons après un problème informatique mercredi.

Les grèves, tant dans le service public que dans les aéroports, visent à exercer une pression avant les négociations collectives prévues. Les syndicats souhaitent une hausse salariale face à une inflation très élevée.

En Belgique, une trentaine de vols (opérés par Lufthansa ou Brussels Airlines) depuis et vers les aéroports de Francfort, Hambourg et Munich sont annulés à Brussels Airport. Les liaisons en direction ou en provenance de Berlin sont par contre maintenues.