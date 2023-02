Une trentaine de vols depuis et vers l’Allemagne annulés à Brussels Airport vendredi

En raison d’un mouvement de grève en Allemagne, plusieurs aéroports du pays n’opéreront aucun vol passagers vendredi. En Belgique, une trentaine de vols depuis et vers l’Allemagne sont annulés, a confirmé une porte-parole jeudi.

Tous les vols vers et depuis les aéroports de Francfort, Hambourg et Munich prévus vendredi sont annulés, selon Nathalie Pierard, la porte-parole. Il s’agit d’une quinzaine de vols au départ, et le même nombre à l’arrivée. Ce sont tous des vols Lufthansa ou Brussels Airlines. Les vols en direction ou en provenance de Berlin sont par contre maintenus.

Le syndicat allemand Verdi mènera des actions dans sept aéroports: Francfort, Munich, Hambourg, Stuttgart, Dortmund, Hannovre et Brême. Le mouvement de grève s’inscrit dans le rapport de force pour obtenir des hausses salariales.

Plus de 2.300 vols, domestiques et internationaux, seront annulés vendredi dans le pays, concernant plus de 295.000 passagers.