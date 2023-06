Coup d’envoi des travaux de rénovation de l’Aviation Talent Hub

Prévu pour ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année 2024, ce centre, abritant Aviato Academy, jouera un rôle central dans la formation et le développement des talents dans le domaine aéroportuaire. L’Aviation Talent Hub représentera ainsi le principal pôle éducatif dédié à l’aviation à Brussels Airport.

Il est présenté comme un nouveau hub visant à attirer et former les talents aéroportuaires à Brussels Airport.

Par ailleurs, un « Experience Center » verra le jour pour inspirer et stimuler les talents. L’Aviation Talent Hub offrira ainsi à tous les participants les outils indispensables pour approfondir leur expertise dans le domaine.

Le hub sera installé dans un bâtiment de 3.500 m2, situé sur la Ringlaan à Brussels Airport. Il accueillera des salles de classe traditionnelles et des espaces de pratique. Il abritera aussi un centre de formation aux technologies numériques de pointe. La rénovation comprendra également l’aménagement d’espaces de bureaux, de salles de réunion et d’espaces événementiels.

« Notre objectif est de proposer non seulement une formation professionnelle dans le domaine de l’aviation, mais également de rendre les emplois à l’aéroport plus attractifs et d’attirer de nouveaux talents. Avec ce nouveau hub, nous renforçons notre offre de formation aéronautique sur le site et nous assurons un flux durable de main-d’œuvre pour le développement futur de l’écosystème de Brussels Airport », explique Isabelle Borli, directrice générale d’Aviato Academy.