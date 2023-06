Permis d’urbanisme délivré pour la liaison en tram jusqu’à Brussels Airport

La Région bruxelloise vient de délivrer le sésame indispensable pour compléter le chaînon manquant bruxellois de la future ligne de tram interrégionale vers l’aéroport de Zaventem.

C’est Pascal Smet, le secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme et au Patrimoine, qui l’a annoncé: Urban.brussels vient d’octroyer le permis d’urbanisme à De Werkvennootschap, la société anonyme de droit public chargée par la Région flamande d’un grand nombre de missions en matière de mobilité. Concrètement, le permis d’urbanisme délivré concerne le tronçon situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, soit les quelque 400 mètres entre le rond-point de l’Otan et la frontière régionale avec la Flandre, en ce compris la réalisation d’infrastructures cyclo-piétonnes bordant la rue de la Fusée.

Et si ce permis ne concerne qu’un court tronçon des 12 kilomètres projetés pour l’extension de la ligne Bourget – aéroport, il marque néanmoins une étape importante dans la réalisation de ce chaînon interrégional stratégique.

«Plus globalement, la délivrance de ce permis marque la volonté de la Région bruxelloise d’avancer de concert avec la Région flamande pour connecter le centre de Bruxelles depuis la gare du Nord ​ avec l’aéroport national situé à Zaventem», indique le secrétaire d’Etat, qui pointe au passage la transformation de cette entrée de ville en boulevard urbain à haute dimension paysagère et offre une nouvelle opportunité de déplacement rapide et durable pour les Bruxellois, Flamands et utilisateurs internationaux vers et hors de notre capitale.

«Connecter Bruxelles et son aéroport via un tram à haute fréquence, en site propre et en capacité d’accueillir de nombreux passagers, est un objectif stratégique du gouvernement bruxellois», insiste le secrétaire d’Etat.

19 millions d’utilisateurs l’an dernier

Avec plus de 19 millions de passagers en 2022, Brussels Airport reste la porte d’entrée stratégique de la capitale. Par extension, la zone aéroportuaire reste également une zone économique pourvoyeuse d’emplois pour de nombreux Bruxellois. Pour Pascal Smet, l’actualité du jour est donc un projet de collaboration interrégionale exemplaire tant en matière de mobilité, d’emploi que de qualité de l’espace public.

A terme, le Luchthaventram (Tram de l’aéroport), grâce à ses six nouveau arrêts urbains, constituera un nouveau moyen de transport public supplémentaire vers l’aéroport et vers Bruxelles, en plus des options déjà existantes: la ligne de bus 12 de la STIB qui a son terminus à Schuman, les lignes de bus De Lijn depuis gare du Nord et le train depuis Bruxelles-Midi.