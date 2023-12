Commerce en ligne en hausse, fréquentation en baisse : les défis croissants des petits commerçants

L’appréhension liée au pouvoir d’achat a un impact significatif sur le comportement d’achat des consommateurs. C’est la principale conclusion d’une enquête menée par le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) auprès d’environ 200 commerces pendant la période des fêtes.

Ainsi, 9 commerçants sur 10 observent un changement de comportement, principalement marqué par des dépenses moins élevées. « Les clients fréquentent également moins fréquemment les magasins ou répartissent davantage leurs achats dans le temps. » Le SNI souligne également de manière constante l’influence persistante du commerce électronique.

« En effet, les consommateurs ajustent leur comportement d’achat en raison de l’inquiétude concernant leur pouvoir d’achat. » C’est la conclusion nette et principale d’une enquête menée par le SNI pendant la période des fêtes auprès de 212 commerçants. Ainsi, 86 % d’entre eux notent un changement significatif dans le comportement de leur clientèle.

Diminution de la fréquentation des magasins

Cela se traduit notamment par des montants d’achat plus modestes. « C’est le changement le plus marquant signalé par les détaillants. Il est mentionné par près d’un tiers de nos répondants (32 %) », explique le SNI. Un autre phénomène préoccupant pour les commerçants est la diminution de la fréquentation des magasins. « 29 % constatent une baisse du nombre de visiteurs dans leur boutique. » De plus, les commerçants observent une nouvelle tendance, mentionnée par 12 % des personnes interrogées : « De plus en plus de consommateurs privilégient l’achat d’articles promotionnels en guise de cadeaux de fin d’année. C’était relativement rare par le passé. Le consommateur ne faisait généralement pas attention au prix. » Le SNI voit toutefois une lueur d’optimisme pour les soldes, qui demeurent attractifs pour les consommateurs en quête de bonnes affaires.

Les consommateurs commencent leurs achats dès la mi-novembre

Il ne faut pas non plus sous-estimer l’impact d’une autre tendance de fond : « Une grande partie des consommateurs achète, de manière générale, moins. » C’est un changement qui s’inscrit dans une perspective sociétale globale plus durable », poursuit le SNI. Le SNI souligne également deux éléments importants. « Les commerçants remarquent que les consommateurs étalent davantage leurs achats. Alors qu’il y a quelques années, les achats de fin d’année étaient concentrés sur deux ou trois semaines au maximum, les consommateurs commencent désormais leurs achats dès la mi-novembre. Il est évident qu’il y a, à cet égard, un impact du Black Friday. »

Enfin, le SNI perçoit toujours en filigrane l’influence du commerce électronique sur ces résultats. « Les ventes en ligne continuent d’augmenter. Il est clair que cela influe sur le comportement d’achat du consommateur. Ce qu’il dépense en ligne, il ne le dépense pas en magasin physique. De plus, il est également fortement influencé par les promotions et les remises quasi permanentes proposées en ligne, notamment par les grandes plateformes. Malheureusement, les petits commerçants n’ont pas cette possibilité s’ils veulent rester à flot », conclut le SNI.