Comment un médicament anti-obésité fait la bonne santé de toute une économie

Le médicament Wegovy fonctionne bien contre l’obésité. Aux États-Unis, où il était le premier de son genre à arriver sur le marché, il se vend comme des petits pains. Avec un impact positif pour toute l’économie danoise, où est établi le producteur Novo Nordisk : la devise nationale est fortifiée et les taux d’intérêt peuvent rester plus bas.

Les noms Ozempic et Wegovy ne vous disent peut-être rien. Mais ce sont deux médicaments anti-obésité, adoubés de « médicaments miracle » par certains, qui sont en train de cartonner aux États-Unis (et ailleurs). Ils sont produits par le danois Novo Nordisk.

Le premier est un médicament contre le diabète, il réduit le taux de sucre dans le sang. Le deuxième, plus récent, intervient au niveau de l’intestin : une hormone appelée GLP-1 est envoyée au cerveau lorsqu’on a assez mangé. Ce médicament l’imite et on arrive ainsi plus vite à satiété, en résumé. Au deuxième trimestre, les ventes de ce dernier ont quadruplé et dépassé la barre du milliard de dollars de chiffre d’affaires.

Miracle économique

Ce succès ne fait pas seulement du bien aux malades, mais à toute l’économie danoise. D’abord car l’entreprise pharmaceutique doit embaucher du monde pour suivre la demande (et les pénuries). Elle réinvestit aussi généralement ses profits dans la boîte, ce qui crée de la valeur, rapporte le Wall Street Journal.

Ensuite c’est aussi la devise nationale, la couronne danoise (ou kroner – DK), qui s’en retrouve fortifiée. Les milliards de dollars que génèrent les ventes des médicaments sont changés en couronnes, ce qui a un impact sur le taux de change (la DK a par exemple gagné 15% sur l’USD en un an). Les achats en dollars (comme le pétrole, entre autres) deviennent donc moins chers – ce qui est une bonne nouvelle en temps d’inflation (à 3,1% en juillet, soit dit en passant).

Et cet impact ne vient en réalité pas seul. Comme le Danemark fait partie de l’Union européenne, mais pas de la zone euro, sa monnaie est rattachée à la valeur de l’euro, via un mécanisme d’échange. Ainsi, pour limiter la hausse de la devise et pour la garder dans le sillon de l’euro (un euro vaut 7,45 couronnes, ou une couronne vaut 0,13 euro), la Banque centrale danoise garde les taux d’intérêt plus bas que ceux de la Banque centrale européenne (fourchette de 3,35 à 3,50%, contre 3,75 à 4,50%). Bonne nouvelle pour les Danois, pour qui les prêts sont moins chers.

Bonne performance en bourse… mais

Novo Nordisk, au vu des bonnes ventes, voit également sa valeur boursière augmenter. Le titre a gagné plus de 35% depuis le début de l’année. La société vaut ainsi 414 milliards de dollars. C’est la deuxième entreprise européenne la mieux cotée au monde, juste après LVMH (430 milliards de dollars). Le géant pharmaceutique pèse même plus que l’économie danoise, qui a un PIB de 405 milliards de dollars, selon le FMI.

Or, le risque (lorsqu’une entreprise prend trop de poids dans une économie nationale) est que si le géant tousse, c’est toute l’économie du pays qui s’enrhume.

Mais dans l’immédiat, la société devrait encore avoir de beaux jours devant elle. La population américaine est grandement en surpoids (40% des personnes sont concernées) – donc même si un médicament d’un concurrent, Mounjaro d’Eli Lilly, pourrait bientôt avoir le feu vert des autorités, il y a de la marge de progression. Dans le monde, si rien n’est fait, plus de la moitié de la population pourrait même se retrouver en surpoids dans les dix ans à venir (ce qui ne serait pas sans coûts pour l’économie mondiale, en termes de pertes de productivité et de coûts du système de santé).

En plus, le Danois travaille sur un comprimé à avaler tous les jours, au lieu de l’injection sous-cutanée hebdomadaire actuelle. Wegovy coûte 10.000 dollars par an et n’est pas encore pris en charge par les assureurs américains. Une telle pilule pourrait changer la donne.