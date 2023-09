Comment bien gérer ses réseaux sociaux?

Dans un contexte de forte pénurie de main-d’œuvre sur le marché du travail, des outils comme l’intelligence artificielle et ChatGPT renforcent la prédominance des compétences et des “soft skills” dans le choix d’un candidat à un poste. Autant s’y préparer en gérant au mieux son image digitale.

Avec l’importance accrue du savoir-être dans le choix d’un candidat et de son alignement sur les valeurs défendues par une entreprise, il est aujourd’hui essentiel de ne pas faire n’importe quoi sur les réseaux sociaux et de bien les distinguer. Singulièrement chez les jeunes qui ont tendance à faire un amalgame. Marie-Astrid Carlier, associate director chez Walters People, un spécialiste mondial du recrutement, nous a livré de judicieux conseils.



“1. Facebook, Instagram et Twitter doivent être réservés au côté perso. Sauf pour les professionnels de la communication et du marketing pour lesquels ils jouent un rôle crucial pour leur exposition. LinkedIn est un réseau destiné aux pros et il faut s’y comporter comme tel. Il faut y dialoguer avec courtoisie, politesse et professionnalisme.



2. Il faut être discret sur ses comptes personnels et protéger ses profils Facebook et Instagram. En les fermant ou en les paramétrant de façon ad hoc. Cela ne pardonne pas aujourd’hui de publier sur FB et de façon publique une photo scabreuse ou d’y laisser accessibles des posts qui sont en contradiction avec ce que l’on raconte à un recruteur. Un employeur sur deux effectue une recherche approfondie sur les réseaux. Autant être prudent.

3. Il est aussi important de faire un check sur Google afin de voir ce que le moteur de recherche sait de vous. J’ai déjà éliminé des candidats de cette manière. Je me souviens d’un Italien au profil impressionnant mais dont Google m’a parlé de l’affaire de fraude qui le touchait dans son pays. Quand je recrute pour mes équipes, je regarde tout.

Marie-Astrid Carlier (Walters People)



4. Il faut profiter du potentiel de LinkedIn en tissant des liens, en devenant membre de groupes qui correspondent à votre profil et vos aspirations et en réagissant sur des posts liés au secteur recherché. Surtout pas de commentaire négatif, même sur un ancien employeur ou de posts en désaccord avec les valeurs de votre entreprise. C’est tout aussi nocif de liker un tel post. Les recruteurs voient tout de nos jours. Echanger sur les dernières tendances de votre secteur ou du secteur recherché montre votre engagement.



5. Avoir une photo LinkedIn à jour et appropriée. Pas de palmier ni de cocktail! Une photo portrait ou pas de photo si le profil, lui, est bien à jour.



6. Eviter la surexposition: pas trop de posts, ni de millions de hashtags. Il est important de trouver le bon équilibre et d’être constant.



7. Répondre aux messages qu’on vous envoie est une marque de respect.



8. Se démarquer des autres en embellissant son profil avec des références et des recommandations. Ne pas hésiter à parler de volontariat ou d’engagements sociaux. C’est porteur, de nos jours.”