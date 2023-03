Colruyt s’envole en Bourse après la vente de ses éoliennes

Colruyt a annoncé vendre 100% de ses actions dans sa plateforme Parkwind et ses activités dans l’éolien offshore au groupe japonais Jera. Coût total de la transaction : 1,55 milliard d’euros. Dans la foulée, son action a repris des couleurs en Bourse.

Colruyt opère un virage stratégique. Le groupe a annoncé ce mercredi avoir vendu ses éoliennes. Virya Energy, détenue à hauteur de 59,9% par Colruyt, vend Parkwind au groupe japonais Jera.

Le prix final de la transaction peut encore varier en fonction de sa date de réalisation, prévient Colruyt, mais il est d’ores et déjà estimé conformément aux estimations de marché à un minimum de 1,55 milliard d’euros (net de dettes) au niveau de Virya Energy, détenu à 60% par le distributeur belge et à 40% par la famille Colruyt. Le véhicule détient lui-même 100% de Parkwind.

L’année dernière, Colruyt avait déjà annoncé que sa filiale Virya Energy étudiait les options d’un désinvestissement partiel pour ses activités d’énergie éolienne en mer, en raison de la situation du marché de l’énergie, du pacte européen « Green Deal » et de tensions géopolitiques.

Concrètement, ces éléments se traduisent aujourd’hui « par une hausse substantielle de la taille des projets et, par conséquent, des risques financiers plus élevés dès les premiers pas », indique le distributeur. S’ajoute encore à cela une « intense concurrence » due à un intérêt accru vis-à-vis des énergies renouvelables, engendrant des investissements plus élevés « sous la forme, par exemple, de frais d’entrée pour les investisseurs dans les nouveaux projets ».

Effet positif sur les résultats

Une fois l’opération concrétisée, le résultat net consolidé de Colruyt devrait bénéficier d’un effet positif non récurrent très important au cours de l’exercice 2023-2024. Degroof Petercam table sur un peu plus d’un demi-milliard d’euros, rapporte L’Echo.

À titre d’indication, la valeur comptable nette de Virya Energy dans les chiffres consolidés du groupe s’élevait à 434 millions d’euros au 30 septembre 2022, en grande partie grâce à Parkwind.

Une opération qui devrait rassurer les actionnaires. En réaction à l’annonce, le cours de l’action Colruyt a d’ailleurs clôturé en hausse de 13,06% mercredi, sans effet sur le Bel 20 car Colruyt a quitté l’indice boursier la semaine dernière.

La performance de Colruyt a déçu ces derniers temps. Le groupe multiplie depuis plus d’un an les annonces décevantes et les avertissements sur résultats. Sa valeur boursière a fortement chuté ces derniers mois. Ses marges opérationnelles sont mises sous forte pression dans un secteur de la grande distribution où la concurrence s’est accrue ces dernières années avec l’arrivée et la montée en puissance des « hard discounters ».