Colruyt en conflit avec Mondelez

Lu, Oreo, Tuc, Milka, Belvita, Côte d’Or, Stimorol ou Philadelphia chez Colruyt vont disparaître des rayons du distributeur de Hal.

Ne cherchez plus les produits Lu, Oreo, Tuc, Milka, Belvita, Côte d’Or, Stimorol ou Philadelphia chez Colruyt. Ils vont disparaître des rayons. En cause, un nouveau litige qui oppose le distributeur de Hal à un grand groupe agroalimentaire.

Après Nestlé l’an dernier, c’est au tour de Mondelez d’être boycotté. Le géant américain, qui avait pourtant signé un accord tarifaire pour l’ensemble de l’année 2023, a remis une demande de hausse substantielle de ses tarifs. Demande rejetée par Colruyt qui a donc suspendu ses commandes jusqu’à nouvel ordre.

Lire aussi | Pourquoi cette inflation record dans les produits alimentaires?

Selon le leader de la distribution belge, rien ne justifie ces augmentations. “Si l’an dernier, la hausse des prix de l’énergie et des matières premières avait constitué une situation exceptionnelle, la situation est différente aujourd’hui. Nous constatons que les prix de l’énergie et des matières premières sont en baisse. Une réduction des prix serait donc plus logique.”

Cette demande intervient en outre dans un contexte de retour de la guerre des prix (de nombreuses baisses ont été annoncées par des concurrents la semaine dernière) et comme il se veut le champion des prix bas, Colruyt ne peut se permettre le moindre écart.