Grande distribution : les solutions pour renouer avec la croissance

Le secteur du commerce a dû faire face à de fortes hausses de coûts dues à l’inflation combinée à des marges historiquement basses.

La course à la rentabilité est (re)lancée mais les solutions pour y parvenir diffèrent. Regardez Aldi Nord (nord de l’Allemagne, Benelux, Danemark, Espagne, France et Pologne). Son chiffre d’affaires a atteint 35 milliards d’euros l’année dernière mais l’inflation a entraîné une baisse de ses marges bénéficiaires (-1,6%). Afin de relancer les bénéfices et améliorer l’efficacité de l’entreprise, le directeur général d’Aldi Nord serait en train d’élaborer un plan de restructuration, selon le quotidien allemand Handelsblatt. Le distributeur a aussi fait part de sa volonté de revoir la convention collective de travail.

De son côté, Carrefour Belgique enregistre une croissance de 9,9% et a repris des parts de marché, même si la situation de certains magasins reste précaire, notamment les magasins intégrés (soit 40 hypers et 43 Market). “Pas question pour autant de franchiser ceux-ci”, a assuré Geoffroy Gersdorff, le CEO de Carrefour Belgique, qui souligne que les hypermarchés relèvent de la commission paritaire 312 qui applique les barèmes salariaux les plus élevés de tout le secteur du commerce de détail.

Le groupe souhaite réduire ses coûts et réorganise son assortiment pour plus d’efficacité en augmentant la part des marques de distributeur et en diminuant le nombre de références dans l’alimentation.