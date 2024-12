Clap de fin pour la tournée record à plus de 2 milliards de dollars de Taylor Swift

Clap de fin pour la tournée de tous les records: Taylor Swift a achevé à Vancouver, au Canada, son “Eras tour”, qui a affolé les compteurs et cimenté son statut de mégastar internationale de la musique.

Cette tournée mondiale, la plus lucrative de l’histoire, avait débuté en mars 2023 en Arizona (Etats-Unis) et aura parcouru une cinquantaine de villes, de Buenos Aires à Tokyo en passant par Singapour, pour un total de 149 concerts.

L’entourage de la star américaine de la pop n’a pas communiqué le chiffre des ventes de billets mais le magazine spécialisé Pollstar l’a estimé à plus de 2 milliards de dollars.

Loin, très loin devant les 939 millions de dollars de la tournée d’adieu à la scène d’Elton John, interrompue par la pandémie de Covid-19 après cinq ans et 328 spectacles.

Outre la vente de billets, la tournée “Eras” a constitué une manne économique substantielle pour les villes traversées par la tournée.

A Toronto, avant-dernier stop de la tournée avec six concerts étalés sur deux week-ends le mois dernier, l’office du tourisme local (Destination Toronto) a estimé que la présence de la chanteuse et compositrice américaine avait injecté quelque 282 millions de dollars canadiens (199 millions de dollars) dans l’économie de la plus grande ville du Canada.

L’an dernier, avant que les concerts canadiens soient officiellement annoncés, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a assisté à un des spectacles à Toronto en famille, avait d’ailleurs publiquement demandé à la star de passer par le Canada.