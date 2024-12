Cargill supprime des milliers d’emplois dans le monde

Le géant américain de l’agroalimentaire Cargill Inc. compte supprimer des milliers d’emplois à l’échelle mondiale après avoir manqué ses objectifs de rentabilité.

L’entreprise, qui compte plusieurs sites belges, notamment à Anvers, Gand, Malines, Mouscron, Vilvorde et Izegem, pour un total de plus de 1.200 employés, serait également touchée par ces suppressions. Environ 80 postes seraient supprimés en Belgique, principalement au siège social de Malines, selon De Tijd, qui cite une source interne à Cargill.

Cargill, spécialisé dans le commerce de matières premières agricoles, n’a pas atteint ses objectifs. L’entreprise de Minneapolis, non cotée en bourse, prévoit de supprimer 5% de ses 164.000 emplois dans le monde, selon une note interne consultée par l’agence Bloomberg. Les licenciements concerneraient principalement les fonctions administratives, selon des sources proches du dossier. La plupart des suppressions de postes devraient intervenir dès cette année. “Notre organisation sera rationalisée, en supprimant des niveaux hiérarchiques, en élargissant les responsabilités du management et en réduisant les doublons”, selon ces sources.

“Nous devons améliorer la rapidité et l’efficacité de notre travail, mieux maîtriser nos coûts et nos capitaux, et répondre à la demande de nos clients pour une organisation simplifiée.” Cargill, à l’instar de ses concurrents, est confronté à la baisse des prix du maïs et du soja. Cependant, l’entreprise, devenue ces dernières années l’un des plus grands négociants de viande bovine aux États-Unis, subit surtout les conséquences de la réduction du cheptel américain, à son plus bas niveau depuis 70 ans. Au cours de l’exercice clôturé fin mai, le bénéfice a chuté à 2,48 milliards de dollars, son niveau le plus bas depuis 2015-2016, soit une baisse de plus de moitié par rapport à l’exercice 2021-2022.