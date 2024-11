Les détaillants américains face à l’incertitude d’un Trump 2.0 : “Malgré les affirmation de Trump, les droits de douane sont payés par les entreprises et non par les pays eux-mêmes”

La réélection de Donald Trump en tant que Président des Etats-Unis aura des conséquences sur le commerce et notamment sur les détaillants américains. Ces derniers doivent surtout faire face à de l’incertitude.

Pour le commerce de détail, la victoire de Trump apporte un mélange de points positifs et négatifs, avec une forte dose d’incertitude. “Le principal point positif pour le commerce de détail est que le président Trump reconduira presque certainement le programme de réductions d’impôts qu’il a introduit lors de son premier mandat en 2017, et qui devait expirer à la fin de 2025”, explique Neil Saunders, Managing Director Retail at GlobalData.

Réduction des impôts

Cette mesure sera globalement bénéfique pour les revenus des consommateurs, même si les détaillants ne doivent pas s’attendre à une augmentation des dépenses de ces derniers, puisqu’il s’agit de reconduire une politique existante déjà ancrée dans le comportement des consommateurs.

Un autre avantage pour les détaillants viendra ? L’impôt sur les sociétés qui devrait être réduit, peut-être jusqu’à 15%. Une mesure qui bénéficiera aux détaillants et facilitera également les investissements de ceux-ci.

Dans son programme de réduction d’impôt, Trump va également cibler l’exonération des pourboires et des heures supplémentaires de l’impôt sur le revenu et sur la possibilité pour les ménages de bénéficier de davantage de déductions. “En fin de compte, cela mettra plus d’argent dans les poches des consommateurs et entraînera une légère augmentation des dépenses de détail”, ajoute le responsable.

Droit de douane, le principal inconvénient

L’énorme inconvénient pour commerce de détail américain réside dans les propositions de Trump sur les tarifs douaniers. Bien qu’une action immédiate soit peu probable dans la mesure où la mise en œuvre de nouveaux droits de douane prendrait du temps, la menace d’augmenter les droits de douane sur la Chine à 60 % et sur d’autres pays à 10 ou 20 % créerait un énorme casse-tête et ajouterait des coûts supplémentaires significatifs pour le commerce de détail. “Malgré les affirmations contraires de Trump, les droits de douane sont payés par les entreprises ou entités qui importent des marchandises et non par les pays eux-mêmes”, analyse Neil Saunders. Cela signifie que le coût d’achat de produits à l’étranger augmenterait fortement.

Compte tenu des échanges commerciaux entre les fabricants chinois et les détaillants américains, une politique tarifaire stricte signifierait dans un premier temps que les détaillants subiraient un coup dur sur leurs bénéfices ou seraient contraints d’augmenter leurs prix, ce qui alimenterait l’inflation et freinerait la croissance du volume de vente au détail. “Au fil du temps, les chaînes d’approvisionnement s’adapteraient à un nouveau régime tarifaire, mais cela ne se produirait pas du jour au lendemain et serait extrêmement perturbateur”, rappelle le responsable.