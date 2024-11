Le secteur financier belge continue de progresser vers une meilleure égalité des genres et davantage d’inclusion. Le dernier rapport de Wo.Men in Finance, qui réunit désormais 63 institutions et représente 90 % du secteur financier belge, souligne les avancées en termes de représentation féminine. Le rapport met aussi en évidence des défis persistants.

Depuis sa création en 2019, Wo.Men in Finance a contribué à une croissance notable de la représentation des femmes à divers niveaux de responsabilités. Le « Glass Ceiling Index » du secteur financier qui mesure l’épaisseur des plafonds de verre en comparant le % de femmes par rapport à l’effectif total et le % de femmes dans les positions senior, connait chaque année une évolution positive. Cependant, cette croissance marque un ralentissement récent, qui alerte de la nécessité de maintenir les efforts pour soutenir la progression des femmes vers des postes de direction.

L’égalité encore inégale

Bien que les quotas aient permis d’atteindre 42,1 % de représentation féminine dans les Conseils d’Administration, l’égalité reste inégale dans le senior management et les Comités exécutifs, où les femmes occupent respectivement 33,2 % et 25,7 % des postes, rapporte le rapport annuel 2023 de Wo.Men in Finance. Seules 16% des entreprises membres, représentant plus de 90% du secteur financier belge, étaient dirigées par une CEO en 2023. Ces chiffres montrent que les quotas seuls ne suffisent pas; un changement culturel profond est indispensable pour assurer l’accession et la rétention des femmes à ces postes, estime le réseau pour la diversité et l’inclusion dans le secteur financier.

« Nous sommes à un tournant crucial. Nos conclusions montrent que de réels progrès en matière d’égalité de genres et d’inclusion ont été accomplis, qui vont au-delà des chiffres ou des quotas; il s’agit d’une culture d’entreprise inclusive. Les entreprises doivent investir consciemment dans une culture où davantage de femmes sont non seulement prêtes à assumer des rôles de leadership, mais s’y sentent aussi vraiment à l’aise », estiment Claire Godding, coprésidente de Wo.Men in Finance, et Nathalie Delaere, co-auteure de l’enquête.

Hausse des départs volontaires

Le rapport annuel met aussi en lumière une hausse des départs volontaires féminins dans le senior management, qui représentent 40 % des départs, un chiffre en augmentation par rapport à l’année précédente. Cette tendance souligne l’importance cruciale de la rétention des talents féminins.

Des initiatives inclusives

Pour promouvoir une culture d’entreprise inclusive, Wo.Men in Finance a mis en place plusieurs initiatives en 2023, impliquant notamment des CEO, des directeurs RH, et des étudiantes pour lever les obstacles à la progression de carrière des femmes. Avec des ateliers sur les soft skills ou la sécurité psychologique, ces programmes ont attiré plus de 1 000 participants. Wo.Men in Finance cherche également à inclure les hommes dans ce processus en les incitant à se comporter en “alliés actifs”.

L’expansion de Wo.Men in Finance témoigne d’un engagement croissant du secteur financier envers la Diversité, l’Équité et l’Inclusion (DEI). En encourageant la collaboration et en prônant des cultures plus inclusives, Wo.Men in Finance vise à bâtir un secteur financier où l’égalité des genres est non seulement un objectif mais une réalité concrète.