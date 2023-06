Boeing reprend des couleurs

Le retour en grâce du 787 Dreamliner permet à Boeing, dont le 737 MAX cartonne, de faire à nouveau jeu égal avec Airbus. Mais le consortium européen ne se laisse pas faire.

Après quelques années très compliquées suite aux deux crashs mortels impliquant un 737 MAX, Boeing est enfin de retour sur la scène mondiale et devrait renouer avec les bénéfices cette année. Après de belles commandes pour le 737 MAX en 2022 et ce printemps dont celle de Ryanair (300 appareils), le constructeur américain engrange enfin des demandes pour le 787 Dreamliner, son long-courrier concurrent de l’A330.

Longtemps en proie à des défauts de fabrication, le 787 peut enfin être déstocké (après avoir été vérifié et adapté) et livré aux clients. La production va être dopée grâce à la mise en place d’une deuxième ligne de production sur le site de Charleston en Caroline du Sud. Il faut dire que les commandes affluent: 200 exemplaires pour United Airlines et 78 pour deux compagnies saoudiennes (Riyadh Air et Saudia Airlines). Le 787 devrait devenir cette année le gros porteur le plus populaire. Avec la mise en service après certification du 777X en 2025, Boeing semble bien parti dans ce segment.

Airbus va aussi doper la production des A330 (de 3 à 4 par mois l’an prochain) et des A350 (de 6 à 9 en 2025) mais c’est avec l’A330Neo (un monocouloir contrairement au 787) que le consortium européen continue de poser des problèmes à Boeing.

Après la grosse commande d’Air India engrangée en février, c’est IndiGo, la compagnie low cost leader du marché indien, qui vient de rentrer dans la danse. Alors qu’elle disposera déjà à terme de 880 A320 dont 488 doivent encore être livrés, elle serait en passe d’en commander 500 de plus! Ainsi que 25 gros porteurs genre A330 ou A350.

Devenu le pays le plus peuplé du monde, l’Inde estime qu’en 2041, son marché aérien transportera 641 millions de voyageurs par an (166 en 2022) dont trois quarts sur ses lignes domestiques.