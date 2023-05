Pourquoi Ryanair commande 300 nouveaux avions ?

La commande géante de Ryanair, de 300 Boeing 737 Max 10, est la dernière indication d’un retour en force du transport aérien. En dépit des critiques sur son impact environnemental…

Ryanair ne la joue jamais modeste quand il est question de commandes d’avions. La compagnie a annoncé un contrat pour 300 Boeing 737 Max 10, livrables à partir de 2027 jusqu’en 2033. Des modèles plus grands que ceux exploités actuellement : 228 sièges, 21% de plus que les Boeing 737 NG, les plus nombreux dans la flotte, qui compte 523 avions, et en encore une centaine à livrer.

C’est la plus grande commande jamais passée par Ryanair. Le deal est tellement gros qu’il sera soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale du 14 septembre prochain.

Un fameux rebondissement

Cette décision reflète un fameux rebondissement du trafic anticipé par la compagnie, dirigée par Michael O’Leary. Ce dernier espère passer de 168 millions de passagers transportés sur l’exercice clôturé en mars dernier à 300 millions pour l’exercice de 2030, soit une croissance de 80%. La compagnie devrait conforter sa place de numéro un sur les lignes européennes.

Pas de frein dans la croissance

Ryanair ne semble donc pas anticiper un frein dans le transport aérien, pourtant mis sous pression en raison de son impact environnemental.

« Ces nouveaux avions économes en carburant et dotés d’une technologie plus verte offrent 21 % de sièges en plus, consomment 20 % de carburant en moins et sont 50 % plus silencieux que nos B737-NG », indique Michael O’Leary, dans le communiqué annonçant le contrat. « Cette commande, associée à nos livraisons restantes de Gamechanger (des Boeing 737 Max 8 ndlr), créera 10.000 nouveaux emplois pour les professionnels de l’aviation hautement rémunérés au cours de la prochaine décennie. »

La moitié des avions commandés remplacera des avions existants.

Et l’environnement ?

La compagnie avance qu’elle fait un effort pour l’environnement puisque les avions consommeront moins, donc émettront moins de CO2 par passagers. Elle promet aussi d’utiliser 12,5% de carburant durable d’ici 2030, dilué dans le kérosène consommé, ce qui va (légèrement) réduire les émissions.

Quasiment marié à Boeing

La compagnie aérienne Ryanair est quasiment mariée à Boeing. Elle lui passe périodiquement de grosses commandes, avec l’idée d’obtenir un prix de gros. Si possible dans des moments difficiles pour Boeing, peu après les attentats du 11 septembre (100 avions commandés) ou en pleine crise covid, quand le constructeur est le plus susceptible de se montrer généreux.

La commande actuelle, qui comporte 150 options, représente une valeur catalogue de plus de 40 milliards de dollars selon Ryanair, mais ce ne sera sans doute pas la somme réellement payée. Cette commande intervient 18 mois après qu’une négociation ait capoté avec Boeing sur une question de tarif. Les négociations avaient redémarré en mars dernier et ont manifestement abouti.