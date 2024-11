La deuxième édition du concours culinaire Be Cheffe a dévoilé ses trois lauréates lors d’une cérémonie ce lundi soir au Musée Art et Histoire à Bruxelles. Cet événement célébrait la créativité et le talent des femmes dans un secteur où elles restent encore sous-représentées.

Porté par la Fédération Horeca Bruxelles, le concours culinaire Be Cheffe valorise une gastronomie inclusive, durable et accessible. Cette année, 15 finalistes issues des trois régions du pays se sont affrontées le 4 novembre dernier au centre de formation Horeca Forma Be Pro, lors d’épreuves où elles ont dû sublimer des produits belges de saison.

Le jury de ce concours culinaire était présidé par son initiatrice, Ludivine de Magnanville, ancienne présidente de la Fédération Horeca Bruxelles. Il comptait également dans ses rangs la cheffe étoilée Marie Trignon et la cheffe visionnaire Isabelle Arpin.

L’édition 2024 du concours a couronné trois cheffes dans leurs catégories respectives.

Laure Genonceaux (Traiteur KTCHN, Bruxelles) – Catégorie Salariées d

Déjà récompensée comme Lady Chef of the Year en 2017, Laure Genonceaux a confirmé son excellence avec des créations élégantes, comme un carpaccio de chou-rave et un risotto iodé aux coquillages. Cheffe expérimentée, elle continue de sublimer les produits locaux avec un style raffiné et moderne. Ancienne cheffe du restaurant Brinz’l à Uccle, Laure Genonceux s’affirme comme étant une figure incontournable de la gastronomie belge, annonce les membres du jury.

Emmanuelle Ampe (Mama Tataki) – Catégorie Cheffes d’entreprise

Connue pour ses expériences culinaires nomades, Emmanuelle Ampe a séduit le jury avec ses créations mêlant influences japonaises et hommage à ses racines flamandes. Engagée dans une gastronomie durable et inclusive, elle redéfinit les codes de la cuisine contemporaine.

Léa Guchet (École Hôtelière Provinciale de Namur) – Catégorie Étudiantes

À seulement 17 ans, Léa Guchet a impressionné le jury par sa maîtrise technique et sa créativité. Ses plats, un carpaccio de betterave Chioggia et une tartelette moderne au chicon, reflètent un talent prometteur. Ambassadrice d’une cuisine locale et durable, Léa Guchet incarne une nouvelle génération de cheffes talentueuses et engagées.

Une gastronomie durable

Be Cheffe 2024 s’est distingué cette année par une approche écoresponsable, grâce à un partenariat avec eFarmz, permettant aux candidates de travailler des produits bio et locaux. « Be Cheffe, c’est bien plus qu’une compétition. C’est un mouvement qui célèbre l’égalité, la créativité et la solidarité dans l’Horeca, » explique Kamila Ostrowska, Directrice Générale de la Fédération Horeca Bruxelles. Cette initiative réaffirme l’engagement de la Fédération à valoriser les femmes dans l’Horeca et à encourager les vocations.