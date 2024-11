La seconde édition du concours culinaire Be Cheffe est lancée ce lundi 4 novembre. Organisé par la Fédération Horeca Bruxelles, cet événement unique en son genre met à l’honneur les femmes dans la gastronomie belge. Il leur offre une plateforme pour exprimer leur talent, leur créativité et leur passion dans un domaine encore largement dominé par les hommes.

Avec un message fort et inclusif, Be Cheffe, le premier concours culinaire exclusivement réservé aux femmes, ambitionne de redéfinir les normes du secteur en célébrant la solidarité et en favorisant l’émergence de nouvelles vocations féminines.

15 finalistes

Après une première édition réussie en 2023, le concours réunit cette année 15 finalistes venues de toute la Belgique. Les candidates ont été sélectionnées dans trois catégories : cheffes d’entreprise, salariées et étudiantes, permettant ainsi de refléter la diversité des parcours et des expériences des femmes dans le secteur de la restauration. Parmi les quelques noms de cheffes déjà connues de la scène culinaire, on retrouve Alice Pollet (“Brut” à Ixelles), Stéphanie Wouters (“Festin” à Liège) ou encore Laure Genonceaux (traiteur “KTCHN”)

Un engagement pour la solidarité et la durabilité

Les épreuves ont lieu ce lundi 4 novembre, au centre de formation Horeca Forma Be Pro. Les finalistes seront évaluées à l’aveugle par un jury de 15 experts, parmi lesquels on retrouve Marie Trignon, cheffe étoilée de “La Roseraie”, et Isabelle Arpin, cheffe renommée et étoilée (“L’auberge de Leignon”). Présidée par Ludivine de Magnanville, créatrice du concours et ancienne présidente de la Fédération Horeca Bruxelles, cette équipe de juges qualifiés s’attachera à déceler l’originalité, la technique et l’émotion que chaque candidate apportera à ses plats.

Au menu, deux plats imposés, sur la base de produits de saison et issus de productions locales et principalement végétales : un carpaccio végétarien aux saveurs de l’automne et une assiette “sublimant le chicon sans chichis”.

Cette année, le concours met également l’accent sur la durabilité, avec un partenariat novateur avec eFarmz, fournisseur de produits locaux et de saison. Grâce à ce partenariat, les finalistes disposeront d’ingrédients respectueux de l’environnement, soulignant l’importance de pratiques responsables et d’une cuisine plus consciente.

Verdict le 25 novembre

Plus qu’un simple concours, Be Cheffe se veut un mouvement qui favorise l’égalité et la sororité au sein de l’Horeca. L’événement encourage les échanges et les rencontres entre les participantes, en créant un réseau solidaire et inspirant. “À travers cette initiative, la Fédération Horeca Bruxelles souhaite célébrer et promouvoir les femmes dans un secteur où leurs compétences et leur créativité sont trop souvent éclipsées”, expliquent les organisateurs.

Les lauréates de chaque catégorie seront annoncées le 25 novembre lors d’une cérémonie de remise des prix au Musée d’Art et d’Histoire, à Bruxelles. Lors de la première édition de Be Cheffe, Joo Stassart (“Racines” à Liège), Aurélia D’Hollander (“Ivresse” à Uccle) et Julia Lemaire (Ecole hôtelière provinciale de Namur) avaient remporté le titre pour les trois catégories du concours.