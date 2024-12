Des AUDI plus chinoises qu’allemandes…

Le constructeur allemand Audi lance une nouvelle marque tout simplement baptisée… AUDI en majuscules, et sans les quatre anneaux habituels sur la calandre.

Cette nouvelle enseigne est dédiée exclusivement à la Chine (marché capital pour Audi qui y réalise près de 40% de ses ventes mondiales) et issue d’un étroit partenariat avec le groupe chinois SAIC.

Les modèles pousseront très loin la technologie numérique, les clients haut de gamme chinois étant plus jeunes que chez nous et plus attachés à une “digitalisation” extrême. Le partenariat avec SAIC permettrait aussi de réduire de 30% le temps de mise sur le marché des nouveaux modèles.

Des voitures qui s’annoncent stylées comme en témoigne ce concept que l’on ne verra donc cependant jamais sur nos routes. Dommage…