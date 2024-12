Atterrissage d’urgence en Autriche : un membre de l’équipage Swiss est décédé

Un membre de l’équipage d’un avion de la compagnie aérienne Swiss ayant dû atterrir d’urgence le 23 décembre en Autriche à cause de fumée dans l’appareil est mort lundi des suites de ses blessures, indique un communiqué de la compagnie.

“Swiss pleure la perte d’un membre de l’équipage de cabine”, décédé à l’hôpital de Graz, en Autriche, écrit la compagnie suisse. “Par respect pour les proches, nous ne fournirons pas d’informations détaillées sur notre collaborateur ni sur la cause de son décès”, ajoute-t-elle.

L’équipage de cet Airbus A220-300, qui assurait la liaison entre Bucarest et Zurich avec 74 passagers à bord, avait décidé d’effectuer un atterrissage d’urgence à Graz et d’évacuer l’avion “suite à des problèmes de moteur et à la détection de fumée dans la cabine et le cockpit” selon Swiss.

12 passagers blessés

Après l’atterrissage, un membre de l’équipage de cabine a été héliporté vers un hôpital de Graz et placé en soins intensifs. Un autre membre de l’équipage de cabine a également été transporté à l’hôpital et douze passagers ont reçu des soins.

“Nous ferons tout notre possible, en collaboration avec les autorités compétentes, pour déterminer les causes de l’accident. Nous avons de nombreuses questions et nous voulons qu’elles trouvent des réponses”, ajoute le communiqué de Swiss, filiale de la compagnie allemande Lufthansa.

Swiss a déclaré que son enquête portait sur les composants mécaniques de l’avion, comme le moteur, mais également sur l’utilisation des équipements de protection respiratoire pour l’équipage cabine, appelés “Protective Breathing Equipment” (PBE).