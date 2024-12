Amazon mise sur l’IA et l’autonomie : 14.000 managers menacés

Andy Jassy, PDG d’Amazon, a fait sensation cette année en décidant d’imposer le retour au bureau à temps plein pour tous ses employés. Une autre transformation majeure a marqué la société : la réduction des postes de managers, avec une priorité accrue donnée aux employés individuels. Selon Morgan Stanley, Amazon pourrait supprimer jusqu’à 14 000 postes de management, pour des économies estimées entre 2 et 4 milliards de dollars.

Pour avoir une idée de la future organisation des entreprises, tous les yeux se tournent vers Amazon. Le géant de l’e-commerce a fait la une des médias cette année en imposant le retour au bureau à temps plein à ses employés. La société américaine dessine une tendance plus large de restructuration des organisations qui favorise des hiérarchies plus horizontales et une autonomie accrue pour les employés, rapporte CNBC.

14.000 managers menacés

Selon Morgan Stanley, Amazon pourrait supprimer jusqu’à 14.000 postes de management dans le cadre de cette réorganisation. Cette initiative, visant à accroître l’efficacité et à réduire les coûts, permettrait des économies estimées entre 2 et 4 milliards de dollars. Cette réduction s’inscrit dans une stratégie plus large d’augmentation du ratio entre contributeurs individuels et managers, avec un objectif de hausse d’au moins 15 % d’ici la fin du premier trimestre 2025.

Un modèle émergent

La montée de l’IA accélère cette transition. Certains postes de management sont devenus redondants grâce à des outils capables de gérer des tâches traditionnellement supervisées par des humains. Les experts considèrent qu’Amazon reflète un modèle émergent, où l’efficacité, la rapidité de décision et l’innovation sont prioritaires dans des marchés en constante évolution.

Cependant, cette évolution comporte des risques : la perte d’éléments humains essentiels, comme le leadership et le bien-être des employés. Les entreprises capables de créer des structures agiles et de tirer parti de l’IA tout en responsabilisant leurs employés seront celles qui s’en sortiront le mieux dans le futur estiment les experts.

“Que le début”

« Ce qui se passe chez Amazon n’est que le début », déclare Naeem Zafar, professeur en gestion à l’Université de Californie à Berkeley sur le site de CNBC. Il ajoute que la réduction des couches managériales est une tendance majeure qui va s’étendre dans toutes les sociétés. Les entreprises technologiques, qui ont dominé l’économie et connu une croissance rapide, ouvrent la voie en prônant un retour à une approche plus agile et innovante. Cependant, Zafar souligne qu’il existe également des facteurs culturels en jeu : « La nouvelle génération d’employés est différente et travaille différemment », est-il d’avis. Il mentionne dans ce cadre l’usage croissant des outils de communication et une culture du travail qui valorise la liberté et rejette la micro-gestion.