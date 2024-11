Les attrayantes marges d’Amazon

Amazon est l’une des rares sociétés technologiques à avoir vu son action bien réagir aux trimestriels. Ses chiffres d’affaires (CA) et bénéfices ont progressé. Mais Amazon tourne à deux vitesses.

Le pôle de vente au détail (83 % du CA) affiche une croissance limitée et des marges modestes, tandis que le pôle cloud, Amazon Web Services (AWS), qui assure à peine 17 % du CA, réalise 60 % de l’Ebit du groupe. Entre juillet et septembre, le CA consolidé a crû de 11 % en glissement annuel, à 158,9 milliards de dollars, soit 1,7 milliard de mieux que le consensus. A 1,43 dollar par action, le bénéfice net bat de plus de moitié celui de l’an dernier et d’un quart les prévisions.

La vente au détail rivalise avec les webshops chinois bon marché. Les clients achètent aussi plus de produits à bas prix. Amazon a fidélisé de nouveaux clients grâce à l’optimisation de son processus d’achat et de son service de livraison. Les ventes au détail en Amérique du Nord (60 % du CA) ont bondi de 9 % et dégagé une marge bénéficiaire de 5,9 %. A l’international (23 % du CA), elles ont enflé de 12 % et contrairement à un an plus tôt, la marge (3,6 %) est positive. Les yeux étaient rivés sur AWS : son CA a grimpé de 19 %. C’est moins que Google Cloud (+35 %) et Microsoft Azure (+33 %), mais AWS est plus rentable, avec une marge bénéficiaire de 38 % (33 % attendus). Amazon investit également dans l’intelligence artificielle en vue de garder ses services cloud attractifs et de continuer à dominer ce marché.

Conclusion

L’action se négocie à 39 et 33 fois le bénéfice attendu respectivement pour cet exercice et le suivant, et à 40 fois le cash-flow disponible des 12 derniers mois. Ce n’est pas rien ! Nous en restons au conseil “vendre”, parce qu’elle se heurte à une résistance technique et que Jeff Bezos, le fondateur du géant, a cédé dernièrement une nouvelle série de ses titres.

Conseil : vendre

Risque : moyen

Rating : 3B

Cours : 204,69 dollars

Ticker : AMZN US

Code ISIN : US0231351067

Marché : Nasdaq

Capit. boursière : 2.150 milliards USD

C/B 2023 : 42

C/B attendu 2024 : 39

Perf. cours sur 12 mois : +40 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +34 %

Rendement du dividende : –